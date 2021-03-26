В госпитале Бурденко прооперировали более 100 больных коронавирусом

Армейские хирурги в условиях "красной зоны" провели более сотни сложнейших оперативных вмешательств пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Операции делали в Москве, в стационаре временного Covid-центра, развернутого на базе Главного военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко. Показаниями к такому вмешательству были осложнения, вызванные ковидом, и острые заболевания.

О работе временного центра в период пандемии рассказал главный хирург Минобороны России полковник медицинской службы Александр Чуприна. Свой доклад он сделал на открывшейся в пятницу, 26 марта межведомственной научно-практической конференции и сборах военных хирургов, анестезиологов и реаниматологов Вооруженных Сил РФ. Эту конференцию организовали на базе военного госпиталя в Нижнем Новгороде.

Надо иметь в виду, что в госпиталь Бурденко из военных и гражданских лечебных учреждений поступали пациенты с коронавирусной инфекцией в тяжелых формах. Нередко - с самыми сложными случаями сопутствующих и системных заболеваний, требующими хирургического вмешательства.

Также в условиях "красной зоны" там выполнили около 200 эндоскопических исследований, в том числе 103 - бронхоскопии и 27 - фиброгастродуоденоскопии.

Во временном инфекционном центре военные медики развернули 992 койки для лечения больных ковидом. Работали с ними около сотни врачей хирургического профиля, анестезиологов и реаниматологов, более 400 медицинских специалистов среднего и младшего звена. За время работы центра в условиях стационара удалось вылечить свыше 2,2 тысячи пациентов.

Александр Чуприна подчеркнул, за время работы Covid-центра в госпитале Бурденко удалось избежать случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди медицинских работников.