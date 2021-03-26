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26.03.2021 05:59
Рубрика: В мире

В Канаде резко выросло число ежесуточных заражений коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом возросло в Канаде за последние сутки на 5 192, до 951 562. Об этом сообщили в минздраве страны.

Фото: Carlos Osorio/Pool Photo via AP
Минздрав Канады поместил на вакцину AstraZeneca предупреждение о тромбозах

В начале недели ежесуточно фиксировали 3,6-3,7 тысяч новых случаев, в среду, 24 марта, этот показатель превысил четыре тысячи, пишет ТАСС. В стране продолжается вакцинация. Жителям Канады доступны препараты компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости, положительный тест на коронавирус получили уже 956 тысяч 542 человека.

Ранее главный санитарный врач Канады Тереза Тэм рассказала о первом выявленном случае заражения бразильским штаммом коронавируса. Также медики подтвердили уже свыше 540 случаев заражения британским штаммом, а также 33 случая южноафриканской разновидности коронавируса. Данные мутации обнаружены во всех десяти канадских провинциях.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

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