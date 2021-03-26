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26.03.2021 17:27
Рубрика: В мире

В Китае представили серию карикатур про соблюдение прав человека в США

24 марта Китай опубликовал Доклад о нарушениях прав человека в США-2020.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В начале 2020 года, когда коронавирус поразил Китай, китайское правительство сразу же включилось в борьбу с инфекцией, сдержав ее распространение. По контрасту, столкнувшись с пандемией, власти США преуменьшили риск и даже заявили, что смертельный вирус - это всего лишь вымысел, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".

Вируса нет! /CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
С глаз долой, из сердца вон! / CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Информация о вирусе, исходящая от администрации Д. Трампа, была странной и хаотичной. Так, президент Д. Трамп даже выдвинул нелепую версию о том, что вирус можно уничтожить дезинфицирующими средствами.

Получили инфекцию? Воспользуйтесь дезинфицирующими средствами! Ни за что! / CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Интернет-сообщество шутливо прокомментировало ситуацию: "Пандемия показала, что наука оказалась в ловушке американской политики, ученым только и остается, что вовремя корректировать заявления некоторых политиков".

Заявления Трампа и американское научное сообщество/ CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Убирайтесь! США экспортируют вирус, депортируя нелегалов / CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Этнические меньшинства в США страдают от постоянной расовой дискриминации, эти люди живут в нечеловеческих условиях. Афроамериканцев вирус поразил втрое больше, чем белое население, летальных исходов среди чернокожих вдвое больше. Кроме того, афроамериканцы втрое чаще становятся жертвами полицейского произвола.

Америка - не расистская страна! / CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В США стабильно высоко число преступлений на почве расовой ненависти в отношении азиатов.

Идеальная цель? / CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Странное видение демократии и ее хаос вызвали политическую нестабильность и раскол в американском обществе. В Докладе о правах человека в США указывается, что за последние 20 лет доверие к демократии среди американцев упало до критического минимума.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Беспорядки на Капитолийском холме, спровоцированные президентской кампанией, потрясли весь мир, в том числе и самих американцев.

Для Америки настало время действовать. Надо освободить этот народ! Ой, да что же это! Это же происходит в самой Америке!/ CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Многим беспорядки в США очень напоминают атаку на Законодательный совет в ОАР Сянгане (Гонконге) в 2019 году.

США нацелены только на односторонний подход. По указу Трампа, США вышли из базовых международных организаций и договоров, таких как ВОЗ и Парижское климатическое соглашение, нарушив все мыслимые международные нормы.

Что дальше? CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Государственная безопасность ударит по всем / CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Помимо выхода из международных организаций и договоров, США также "весьма продуктивно" подошли к вопросу об односторонних санкциях.

Санкции на Иран! Мы делаем, что хотим, - сами диктуем правила, и сами же меняем их!/ CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Эта подборка карикатур образно обрисовала лишь верхушку айсберга американских проблем. Даже сейчас Соединенные Штаты по-прежнему настаивают на экспорте своей демократии. Однако на нее в мире уже нет спроса. Может быть, лучше не переживать за весь мир и заняться делами у себя дома?

Ну что, куда мы еще будем экспортировать нашу демократию? Может быть, мы оставим немного себе?/ CGTN. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай В мире США Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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