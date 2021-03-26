В Китае представили серию карикатур про соблюдение прав человека в США

В начале 2020 года, когда коронавирус поразил Китай, китайское правительство сразу же включилось в борьбу с инфекцией, сдержав ее распространение. По контрасту, столкнувшись с пандемией, власти США преуменьшили риск и даже заявили, что смертельный вирус - это всего лишь вымысел, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Информация о вирусе, исходящая от администрации Д. Трампа, была странной и хаотичной. Так, президент Д. Трамп даже выдвинул нелепую версию о том, что вирус можно уничтожить дезинфицирующими средствами.
Интернет-сообщество шутливо прокомментировало ситуацию: "Пандемия показала, что наука оказалась в ловушке американской политики, ученым только и остается, что вовремя корректировать заявления некоторых политиков".
Этнические меньшинства в США страдают от постоянной расовой дискриминации, эти люди живут в нечеловеческих условиях. Афроамериканцев вирус поразил втрое больше, чем белое население, летальных исходов среди чернокожих вдвое больше. Кроме того, афроамериканцы втрое чаще становятся жертвами полицейского произвола.
В США стабильно высоко число преступлений на почве расовой ненависти в отношении азиатов.
Странное видение демократии и ее хаос вызвали политическую нестабильность и раскол в американском обществе. В Докладе о правах человека в США указывается, что за последние 20 лет доверие к демократии среди американцев упало до критического минимума.
Беспорядки на Капитолийском холме, спровоцированные президентской кампанией, потрясли весь мир, в том числе и самих американцев.
Многим беспорядки в США очень напоминают атаку на Законодательный совет в ОАР Сянгане (Гонконге) в 2019 году.
США нацелены только на односторонний подход. По указу Трампа, США вышли из базовых международных организаций и договоров, таких как ВОЗ и Парижское климатическое соглашение, нарушив все мыслимые международные нормы.
Помимо выхода из международных организаций и договоров, США также "весьма продуктивно" подошли к вопросу об односторонних санкциях.
Эта подборка карикатур образно обрисовала лишь верхушку айсберга американских проблем. Даже сейчас Соединенные Штаты по-прежнему настаивают на экспорте своей демократии. Однако на нее в мире уже нет спроса. Может быть, лучше не переживать за весь мир и заняться делами у себя дома?