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26.03.2021 12:56
Рубрика: Власть

В МИД назвали ложью заявление генсека НАТО об отказе России от диалога

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Москва отказывается от диалога - неприкрытая ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что был предложен предметный разговор без ухода в "политизированную PR-историю", которую так любит Запад. "Было предложено поговорить конкретно, с участием экспертов, в том числе и военных экспертов по широкой проблематике", - добавила дипломат.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Все эти предложения находятся "на столе у господина Столтенберга", и ему пора открыть эти бумаги и перестать распространять дезинформацию о том, что российская сторона якобы отказывается от диалога с альянсом, отметила Захарова.

"Россия отказывается от участия в заранее спланированной пиар-кампании, вот это точно не к нам", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства, добавив, что Москва ожидает именно предметного разговора с привлечением военных экспертов.

При этом дипломат отметила, что Россия учтет продолжающийся конфронтационный настрой НАТО при своем внешнеполитическом и военном планировании.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с лета 2019 года не было ни одного заседания Совета Россия-НАТО по причине якобы отказа Москвы принять приглашение.

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