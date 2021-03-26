В Минтрансе не комментируют применение наручников к авиадебоширам

В Минтрансе отказались комментировать публикации СМИ о поддержке ведомством законопроекта Госдумы, разрешающего применять спецсредства к авиадебоширам.

"Данную тему пока не комментируем", - сообщили "РГ" в пресс-службе Минтранса.

Ранее газета "Ведомости " опубликовала материал, в котором говорится, что авиакомпании просят побыстрее принять законопроект, разрешающий им надевать наручники на дебоширов .

Как отмечает президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун, авиакомпании - члены АЭВТ просят поддержать законопроект. Письмо об этом направлено в Минтранс в начале марта. А автор законодательной инициативы - член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов - рассказал, что министр транспорта Виталий Савельев во время встречи 23 марта в Думе уже подтвердил целесообразность и необходимость скорейшего принятия этого законопроекта. По информации издания, поддерживает инициативу и "Аэрофлот". Перевозчик предлагает включить в список спецсредств фиксирующие ремни.

Список средств сдерживания должно будет позднее определить правительство, отмечает депутат Старовойтов. Сейчас рассматривается вариант использования пластиковых наручников.