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26.03.2021 15:19
Рубрика: Экономика

В Минтрансе не комментируют применение наручников к авиадебоширам

Текст: Ольга Игнатова

В Минтрансе отказались комментировать публикации СМИ о поддержке ведомством законопроекта Госдумы, разрешающего применять спецсредства к авиадебоширам.

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"Данную тему пока не комментируем", - сообщили "РГ" в пресс-службе Минтранса.

Ранее газета "Ведомости " опубликовала материал, в котором говорится, что авиакомпании просят побыстрее принять законопроект, разрешающий им надевать наручники на дебоширов .

Как отмечает президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун, авиакомпании - члены АЭВТ просят поддержать законопроект. Письмо об этом направлено в Минтранс в начале марта. А автор законодательной инициативы - член думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов - рассказал, что министр транспорта Виталий Савельев во время встречи 23 марта в Думе уже подтвердил целесообразность и необходимость скорейшего принятия этого законопроекта. По информации издания, поддерживает инициативу и "Аэрофлот". Перевозчик предлагает включить в список спецсредств фиксирующие ремни.

Список средств сдерживания должно будет позднее определить правительство, отмечает депутат Старовойтов. Сейчас рассматривается вариант использования пластиковых наручников.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Власть Работа власти Правительство Минтранс Законодательная власть Госдума

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