В Россию пришел "дешевый монстр" Redmi Note 10 от Xiaomi. Цена

Компания Xiaomi официально представила новую серию смартфонов линейки Redmi. В нее вошли модели Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro.

Фото: Xiaomi

Redmi Note 10 получил 6,43-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением FullHD+ и поддержкой разрешения 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 678, аккумулятор на 5000 мАч и камеру с разрешением основного модуля 48 Мп, а также широкоугольным модулем на 8 Мп, модулем макро и сенсором глубины. Поддерживается съемка видео в разрешении 4К с частотой 30 кадров в секунду и FullHD при 60 кадрах в секунду.

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку на мощности 33 Вт, для зарядки используется порт USB-C. Предусмотрен разъем для наушников, имеются стереодинамики, а сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани. Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп.

Redmi Note 10 с 4/64 Гб памяти составляет 17990 рублей.

"Профессиональный" Redmi Note 10 Pro оснащается экраном 6,67 дюйма с разрешением FullHD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц (и частотой дискретизации 240 Гц для более быстрого отклика), а также процессором Qualcomm Snapdragon 732G и аккумулятором на 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 33 Вт через USB-C.

Камера смартфона имеет разрешение 108 Мп (основной модуль). Разрешение широкоугольного модуля - 8 Мп, также присутствуют сенсор глубины и макрообъектив.

Redmi Note 10 Pro оснащен модулем NFC для бесконтактных платежей, стереодинамиками и разъемом для наушников.

Обе модели работают под управлением MIUI 12 на базе Android 11.

Стоимость Redmi Note 10 Pro в конфигурации 8/128 Гб составляет 28990 рублей.