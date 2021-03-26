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26.03.2021 17:28
Рубрика: Общество

Вассерман запустил бесплатную обучающую Академию

Текст: Любовь Проценко
Анатолий Вассерман. Фото: Юрий Гушан Анатолий Вассерман. Фото: Юрий Гушан
Анатолий Вассерман. Фото: Юрий Гушан

Тем, кто хочет прокачать мозги, усовершенствовать свой интеллект и научиться пользоваться полученными знаниями, пригодится бесплатная обучающая онлайн-платформа, которую открыл эрудит, журналист и аналитик Анатолий Вассерман.

Вассерман намерен участвовать в выборах в Госдуму

"Знания сами по себе - бессмысленный груз, если не уметь ими пользоваться, - говорит он. - "Академия Вассермана" - это площадка, на которой каждый может получить навыки грамотного и эффективного использования имеющегося у него массива информации".

Вассерман делится опытом: "Участники интеллектуальных игр - это люди, которые умеют размышлять в нетривиальных обстоятельствах и быстро находить верное решение. Развивая свой мозг в таком направлении, человек может научиться искать нестандартные выходы в любой ситуации. Задача "Академии" - научить людей мыслить шире и продуктивней".

В его Академии бесплатно представлены интеллектуальные тренажеры, развивающие игры, научно-познавательные видеоматериалы, статьи, обучающие вебинары.

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