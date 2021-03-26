Видеотрансляция: Путин проводит заседание Совета Безопасности

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ. На повестке - рассмотрение проекта Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности. С основным докладом выступит секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность обеспечения информационной безопасности России. Так, на прошедшем в феврале заседании коллегии ФСБ России он отметил необходимость применения новых подходов к защите национальных интересов в цифровой сфере. По словам главы государства, мировое цифровое пространство за последнее время превратилось в поле весьма жесткого геополитического соперничества - только в прошлом году число наиболее опасных кибератак на российские информационные ресурсы выросло почти в 3,5 раза.

"Нужна долгосрочная, выверенная стратегия действий по защите национальных интересов в цифровой сфере, основанная на прогнозировании ситуации, на учете потенциальных рисков для общества и государства и, конечно, опирающаяся на самые передовые технологии и технологические решения", - отметил российский лидер.

При этом президент неоднократно подчеркивал, что в борьбе с киберугрозами необходимо международное сотрудничество.