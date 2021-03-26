Видеотрансляция: Путин участвует в заседании АНО "Россия - страна возможностей"

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", где даст старт четвертому сезону конкурса управленцев "Лидеры России".

Кроме того, глава государства даст старт второму сезону конкурса для школьников "Большая перемена"​​​.

На заседании также планируется подвести итоги работы платформы "Россия - страна возможностей" за три года. В числе ее флагманских проектов - "Лидеры России", "Цифровой прорыв", "Большая перемена", "Мастера гостеприимства", "Я - профессионал", "Профстажировки 2.0", "ТопБЛОГ", "Учитель будущего" и программа "Наставничество". На мероприятии будут рассмотрены возможные варианты развития данных проектов, а также новые инициативы на текущий год.

Напомним, АНО "Россия - страна возможностей" была создана в 2018 году по инициативе Владимира Путина с целью обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создания условий для повышения социальной мобильности и эффективных социальных лифтов в России.