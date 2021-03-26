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26.03.2021 16:57
Рубрика: Общество

Владимир Путин рассказал про "Авангард" и Венеру

Текст: Кира Латухина
Боевой блок комплекса "Авангард" в полете достигает температуры почти 2 тысяч градусов, ракета летит и плавится, но управляется. Об этой особенности российского новейшего вооружения напомнил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета платформы "Россия - страна возможностей", когда речь зашла про изучение Венеры.
Фото: Министерство обороны РФ Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

"Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы "Авангард" температура достигает двух тысяч почти что. Это по поводу материаловедения", - заметил Владимир Путин.

Фото: Роскосмос
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"Ракета летит и плавится на ходу, эффект эскимо создается. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется. А на Венере-то всего 500 градусов - ерунда какая-то", - подчеркнул президент.

Путин согласился, что изучение далеких планет, например, Венеры, может пригодиться. "Коля, зачем нам Венера, зачем нам этим заниматься?", - сначала пошутил президент, общаясь с инженером-конструктором "НПО Лавочкина" Николаем Ткачевым, который рассказал о работе над аппаратами для исследования Венеры.

"Иногда звучит мысль о том, что зачем нам этим заниматься, это же так далеко. Луна далеко, а Венера - вообще непонятно, что это такое. А это имеет практическое значение для нашей планеты, для всех жителей планеты, для России тоже. Практическое значение имеет изучение тех процессов, которые происходят во Вселенной. И с этим связано много других прикладных исследований и возможных открытий, которые можно применять в работе", - уже серьезно сказал Путин.

Общество Космос Президент

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