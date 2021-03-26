Внимание, вы в эфире: "РГ", журфак МГУ и "Радио России" нашли новые таланты

Интервью в Youtube, информ-каналы в Telegram и даже Clubhouse… Школьники - финалисты олимпиады "Ломоносов" по журналистике - смогли на всю страну рассказать о новых трендах в профессии. Именно эти ребята - яркие и упорные - смогут снова изменить ее через несколько лет: сегодня они получили шанс поступить в МГУ по льготе.

- Мы попали в новую онлайн-реальность. Ребята уверенно держатся в объективе веб-камеры, буквально живут в цифровой среде. Я уверена: им гораздо легче войти в интернет- радио- и теле-журналистику, чем это было для нашего поколения, - говорит декан журфака МГУ профессор Елена Вартанова. - В этом году олимпиада прошла полностью дистанционно: мы решили не рисковать здоровьем детей. Но удивительно - получили рекордный прирост участников. Эссе на заочный этап отправили более двух тысяч школьников с 5 по 11 класс. В финальный тур вышли 11 самых-самых. Ребята подключились к радиоэфиру по ZOOM, каждый - из своего города: Пензы, Нижнего Новгорода, Рязани, Москвы и других.

Напомним, факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, "Российская газета" и "Радио России" ищут таланты вот уже 16 лет. Раньше финалисты, которые прошли несколько письменных туров, приезжали в Москву и отвечали на вопросы жюри прямо в радиостудии. Сейчас - выходили во всероссийский эфир из дома, под прицелами камер. Финалист называл номер запечатанного конверта с билетом: эксперты его вскрывали и зачитывали вопрос вслух. На раздумья - всего пять секунд. Затем - ответ-импровизация на полторы минуты.

- Можно ли назвать блогера журналистом, а интернет - полноценным СМИ? Какое будущее - у печатной прессы? И есть ли журналистская информация в Тик-Токе? С первым блоком вопросов - на мотивацию к профессии - ребята справились блестяще: все они мечтают связать свою жизнь со СМИ, - говорит Елена Вартанова.

Второй блок вопросов был на общую эрудицию. Как Большая российская энциклопедия отличается от Википедии? Назовите известных космонавтов? И чем занимается Русское географическое общество? Вопросы задавали преподаватели журфака и корреспонденты-профессионалы. Проверялись не только знания, но и умение быстро соображать, хорошо говорить, выдавать оригинальные идеи. Полный экстрим? Вовсе нет: журналист должен уметь работать даже в таких условиях.

- Один из самых популярных сегодня жанров - интервью - звучит совершенно по-новому на Youtube. Становится не просто информативным, но позволяет создать уникальную атмосферу, раскрыться собеседнику. В этом жанре, скажем, работают Юрий Дудь, Ксения Собчак, - говорит 11-классница Анна Белоруссцева из Москвы.

По итогам беседы каждый участник получил оценку. Она суммировалась с теми очками, которые ребята набрали на прошлых письменных турах. Однако о том, кто стал победителем, а кто - призером, станет известно только в конце марта, когда центральный оргкомитет олимпиады, председателем которого является ректор МГУ Виктор Садовничий, примет окончательное решение.

Какие льготы возможны? Очень серьезные: в прошлом году на журфак МГУ было подано более 1,5 тысячи заявлений от абитуриентов. Но победители олимпиады смогут в этом конкурсе не участвовать. Они станут студентами без дополнительных испытаний, если наберут не менее 75 баллов по профильному ЕГЭ. А призеры "автоматом" получают 100 баллов на ЕГЭ при том же условии. Еще один приятный бонус - победители получают шанс попасть на практику в "Российскую газету".

Финалисты олимпиады прошлых лет уже работают в ведущих российских СМИ, преподают на факультете журналистики МГУ. А те, кто еще учатся, показывают отличные результаты.

Комментарий

Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий:

Олимпиада "Ломоносов" по специальности журналистика - это не просто всероссийский смотр-конкурс юных мастеров слова. С учетом состава жюри и экспертов - представителей журфака МГУ, редакций "Радио России", "Российской газеты" - это еще и "боевое крещение", - возможность сделать правильные первые шаги в большой профессиональной жизни. Важно, чтобы вместе с секретами мастерства от наставников, экспертов, будущих коллег ребята получили и импульс движения к вершинам карьеры, и понимание тех принципов служения интересам общества, без принятия которых можно добиться успеха профессии, но нельзя считаться настоящим журналистом.