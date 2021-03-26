Во Внуково обнаружили посылки из США с наркотическими веществами

Крупный канал поставки наркотиков из США пресекли сотрудники Внуковской таможни. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ФТС России, таможенники обнаружили около 9,4 кг наркотического вещества, которое было отправлено в шести посылках из США с февраля по март 2021 года в адрес разных получателей.

По данным ФТС, во время таможенного контроля посылок с привлечением кинологов были выявлены прозрачные полимерные свертки с прессованным веществом желтого цвета и флаконы с вязкой жидкостью. Брикеты были упакованы в пакеты сухого корма для собак, находившиеся среди других товаров для животных. Все посылки имели идентичное наименование содержимого, способ упаковки, а также внешне схожий почерк отправителя. Оценочная стоимость изъятых наркотиков на "черном рынке" составляет около 110 млн рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий при получении американских посылок были задержаны семь граждан России. Они пояснили, что планировали получить посылки за вознаграждение и передать содержимое третьим лицам, в том числе для распространения путем закладок, а также через таксистов.

По всем этим фактам Внуковская таможня возбудила семь уголовных дел. Решением Солнцевского суда Москвы задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.