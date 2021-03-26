Xiaomi или Samsung? Выбираем лучший дешевый смартфон в России

В течение одного только месяца на рынок России выйдут сразу три смартфона, которые будут бороться за звание народного хита. Сравним их по характеристикам и другим параметрам и попробуем выбрать лучший (на самом деле, это невозможно).

Итак, на сегодняшний день в категории "около 20 тысяч рублей" у нас три устройства: Poco X3 Pro, Samsung Galaxy A52 и Redmi Note 10. Все они относятся к категории бюджетных, обладают своими преимуществами и недостатками.

Начнем с самого дешевого Redmi Note 10. Его плюсы - AMOLED-дисплей с умеренно большой диагональю 6,43 дюйма и разрешением FullHD+, квадрокамера с основным модулем на 48 Мп и "шириком" на 8 Мп, фронталка с поддержкой таймлапса, стереодинамики, продвинутый вибромотор, аккумулятор на 5000 мАч и быстрая зарядка 33 Вт. Объем памяти 4/64 Гб в базовой комплектации можно считать оптимальным.

Минусы - отсутствие NFC и не до конца понятная программа обновлений Android. Зато цена очень привлекательна - 17990 рублей на официальном сайте и наверняка ниже где-нибудь на AliExpress.

Redmi Note 10. Фото: Xiaomi

Samsung Galaxy A52 - преемник легендарной линейки Galaxy A51, ставшей российским хитом продаж. Его плюсы - экран 6,5 дюйма FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, а также 128 Гб памяти в "базе". Камера имеет разрешение 64 Мп для основного модуля и 8 Мп для "ширика". В качестве процессора используется Qualcomm Snapdragon 720G - вполне достойный чип среднеценового сегмента. Зато полный порядок с NFC и обновлениями Android (целых три года "больших" апдейтов и еще год патчей безопасности).

Минусом можно назвать менее емкий аккумулятор - на 4500 мАч, а быстрая зарядка работает на мощности 25 Вт. Стоит он больше - от 23 тысяч рублей.

Galaxy A52. Фото: Samsung

Poco X3 Pro - это настоящий монстр по сравнению с предыдущими двумя моделями. Он работает на "почти топовом" чипе Snapdragon 860, имеет 6/128 Гб памяти в базовой версии, оснащен NFC, аккумулятором на 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт, а также камерой на 48 Мп (основная) и 8 Мп (широкоугольная). Не портят картину и 6,67 - дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, а также модуль NFC.

Минусом может стать цена. Аппарат пока не поступил в продажу, но известно, что в Европе он будет стоить 249 евро, или около 22 тысяч рублей. В то же время один из фирменных магазинов Xiaomi опубликовал свое видение стоимости - 26 тысяч. Впрочем, за такой могучий девайс это не так уж и много.