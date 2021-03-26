За 15 лет "Большая пятерка" доказала свою эффективность

1 января 2021 года стартовал новый раунд председательства в объединении БРИКС. В этом году хозяйкой саммита в третий раз становится Индия. До этого страна председательствовала в БРИКС в 2012 и 2016 годах. Тринадцатый саммит лидеров "Большой пятерки" пройдет под девизом "15-летие БРИКС: пятистороннее сотрудничество в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса".

Несмотря на сохранение ограничений, вызванных пандемией COVID-19, индийская сторона твердо намерена реализовать весь спектр инициатив в рамках своего председательства и проводить мероприятия в офлайн- и онлайн-режиме.

Тема здравоохранения является одной из опорных в объединении. В повестке БРИКС активно обсуждается развитие традиционной и альтернативной медицины. Идет согласование процесса создания центра вакцин стран БРИКС - эта инициатива была выдвинута в 2018 году на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР. В настоящее время китайские компании проводят клинические испытания вакцины против COVID-19 с партнерами из России и Бразилии и готовы начать сотрудничество с ЮАР и Индией.

На саммите БРИКС в 2020 году, проходившем в формате видеосвязи, председатель КНР Си Цзиньпин выступил с предложением созвать симпозиум БРИКС по традиционной медицине, чтобы рассмотреть роль традиционной медицины в лечении коронавируса. В рамках БРИКС (не всегда на регулярной основе) проводится ряд мероприятий, посвященный этой тематике, но перед странами стоит задача выстроить постоянный диалог не только по линии министерств, но и в гражданском обществе. Еще одной перспективной темой является развитие телемедицины в странах БРИКС.

Путь длиной в 15 лет

В центре индийского председательства определенно будет акцент на исторической дате. 15 лет назад в сентябре 2006 года началось налаживание политических контактов между Бразилией, Россией, Индией и Китаем, когда на полях 61-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча министров иностранных дел, на которой Индию представил министр обороны. На ней была достигнута договоренность развивать многоплановое сотрудничество в новом формате. В дальнейшем прошло еще три встречи, включая первую полноформатную встречу глав внешнеполитических ведомств государств БРИК в Екатеринбурге в мае 2008 года.

Представители КНР выступают на совещании глав статистических ведомств стран БРИКС в режиме видеоконференции. Фото: РИА Новости

В июле того же года на острове Хоккайдо после саммита "Группы восьми" состоялась первая краткая встреча глав БРИК - принципиально важный шаг в становлении объединения. Тогда лидеры "четверки" и договорились о проведении полномасштабного саммита. После этого дважды встречались министры финансов стран БРИК (в бразильском Сан-Паулу в 2008 году и в Лондоне в 2009 году), а в мае 2009 года президент России Дмитрий Медведев встретился в Кремле с представителями стран группы БРИК, отвечающими за вопросы безопасности. В июне того же года по инициативе России в Екатеринбурге прошел Первый саммит БРИК. В итоговом совместном заявлении стороны зафиксировали стремление развивать "последовательный, активный, прагматичный, открытый и транспарентный диалог и сотрудничество", которые служат не только "общим интересам государств с формирующимися рынками и развивающихся стран, но и строительству гармоничного мира, в котором были бы обеспечены прочный мир и общее процветание". Так началась история нового неформального межгосударственного объединения. С присоединением Южной Африки в 2011 году в качестве названия объединения утвердилась аббревиатура БРИКС.

Повестка БРИКС традиционно базируется на трех ключевых темах: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи

Сегодня на долю "пятерки" приходится почти треть мирового ВВП, население пяти государств составляет около 3 миллиардов человек (42 процента населения мира), территория - 26 процентов земной суши. Страны "пятерки" обладают внушительными запасами природных ресурсов и солидным весом на мировой арене. Входящие в объединение государства являются участниками авторитетных международных структур (ООН, "Группа двадцати", ВТО, Движение неприсоединения, "Группа 77"), а также региональных объединений (СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, АТЭС, БИМСТЕК, МЕРКОСУР, Афросоюз, САДК, АРСИО и др.).

Со временем БРИКС превратился в многопрофильное стратегическое партнерство на основе равноправия и взаимного уважения, а также принципов открытости, прагматизма, солидарности и ненаправленности против третьих сторон. Все решения принимаются консенсусом. Раунд председательства длится в течение календарного года - за этот период в принимающей стране проходит более 100 мероприятий различного уровня по широкому кругу вопросов, включая около 20 министерских встреч.

Повестка БРИКС традиционно базируется на трех ключевых темах: политика и безопасность, экономика и финансы, культура и гуманитарные связи. Кроме того, активно развивается сотрудничество по линии академического, гражданского, парламентского, муниципального, делового, молодежного и женского треков.

За время своего существования объединение стало центром притяжения для многих участников международных отношений. Активно развивается взаимодействие в формате outreach и БРИКС+.

Страны БРИКС неуклонно демонстрируют единство перед лицом новых вызовов и угроз в условиях турбулентности современных международных отношений. В час, когда многие оказались неспособны адекватно противостоять "коронакризису", "пятерка" подтвердила готовность гибко и сообща реагировать на меняющуюся обстановку в мире. Созданный в рамках БРИКС Новый банк развития своевременно и эффективно отреагировал на вызовы пандемии COVID-19 и объявил о создании специального кредитного механизма с целью преодоления последствий коронавирусной инфекции. Был запущен процесс обмена передовыми практиками стран БРИКС по противодействию распространению COVID-19. Россия в свою очередь выдвинула идею разработки комплексной системы БРИКС раннего реагирования на риски возникновения массовых инфекционных заболеваний. Пандемия не нарушила продуктивную работу БРИКС, но лишний раз продемонстрировала необходимость углублять сотрудничество и развивать интеграционные механизмы. Страны БРИКС остаются неизменно открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами в деле формирования глобальной архитектуры "постковидного" мира.

Повестка сохраняется

Индия подтвердила приверженность повестке БРИКС и выразила намерение продолжить линию партнеров по трем основным направлениям взаимодействия в рамках объединения: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные контакты. В качестве основных приоритетов своего председательства индийская сторона определила следующие: реформирование международных институтов; борьба с терроризмом; выполнение Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года; запуск исследовательской платформы БРИКС по сельскому хозяйству; сотрудничество в области предупреждения и ликвидации природных катастроф; сотрудничество в области инноваций; цифровое здравоохранение и традиционная медицина.

Содействие укреплению безопасности и стабильности в мире остается одним из приоритетных направлений в деятельности БРИКС. В 2020 году страны объединения приняли Антитеррористическую стратегию, заложившую основу для совместных усилий по противодействию терроризму. Страны также активно развивают сотрудничество по вопросам обеспечения международной информационной безопасности, борьбы с преступлениями в информпространстве, незаконным оборотом наркотических средств. Индия намерена продолжить эту динамику. В 2016 году борьба с терроризмом также входила в число приоритетов индийского председательства в БРИКС. Сохраняется интенсивность политического диалога БРИКС по актуальным вопросам международной повестки. Продолжается работа по созданию группировки спутников для дистанционного зондирования Земли.

Участники встречи руководителей ведомств стран БРИКС, ответственные за обеспечение санитарно-эпидемического благополучия населения. Фото: РИА Новости

Интенсивно развивается экономическое сотрудничество. К 2020 году суммарный ВВП пяти стран составил 25 процентов от общемирового (21 триллион долларов), а доля в международном товарообороте - почти 20 процентов (6,7 триллиона долларов). Что особенно важно, взаимный экспорт "пятерки" за пять лет вырос на 45 процентов. Расширяется отраслевое взаимодействие. В 2020 году была одобрена обновленная Стратегия экономического партнерства БРИКС до 2025 года, определяющая среднесрочные приоритеты пятистороннего сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, цифровой повестки и устойчивого развития. Во многом приоритеты индийского председательства в экономическом блоке созвучны с ключевыми направлениями взаимодействия, обозначенными в стратегии. Это прежде всего торговля и инновации, расширение Нового банка развития, использование цифровых и технологических решений в достижении Целей устойчивого развития, а также в сельском хозяйстве.

Идет процесс развития Нового банка развития, зарекомендовавшего себя в качестве эффективного многостороннего финансового инструмента. В 2021 году ожидается полноценный запуск региональных офисов НБР в России и Индии. Ведутся переговоры о расширении состава акционеров НБР. Портфель одобренных проектов уже превысил 25 миллиардов долларов. Закончено строительство новой штаб-квартиры НБР в Шанхае. В конце 2020 года Совет директоров НБР одобрил пять новых проектов в Бразилии, России и Южной Африке на общую сумму 2,7 миллиарда долларов. К настоящему времени Китай, Индия, Бразилия и ЮАР уже получили в общей сложности около 7 миллиардов долларов по программе экстренной помощи странам - членам банка в борьбе с последствиями пандемии COVID-19. Общий объем помощи по этой программе, согласно утвержденному НБР плану, должен составить 10 миллиардов долларов.

Каждая страна стремится внести свой вклад в развитие гуманитарных связей в рамках БРИКС. Особое внимание будет уделено культурному сотрудничеству. Кроме того, индийская сторона подтвердила намерение продолжить диалог в рамках Делового совета БРИКС, Парламентского форума, Академического и Гражданского форумов БРИКС, а также по линии Совета экспертных центров БРИКС и Женского делового альянса БРИКС.

После пандемии

Одной из основных задач объединения на перспективу станет поиск ответа на вопрос: как БРИКС может помочь стабилизировать ситуацию в мире? Важно совместными усилиями обеспечить поддержание высокого темпа сотрудничества, практическую отдачу от механизмов взаимодействия. Повестка БРИКС охватывает все области - этот механизм способен приносить реальные изменения. Страны Запада по-прежнему будут оказывать сопротивление по всем фронтам, им невыгодно, чтобы система работала эффективно. Но вместе страны БРИКС смогут что-то изменить. Во главу угла должна встать установка "развивайся динамично, сохраняя стабильность". Пришло время поиска новых путей по преодолению глобальных вызовов. И именно Индии предстоит вести за собой партнеров в это непростое время, а также обогатить союз новыми инициативами и "добавленной стоимостью", прежде чем передать "вахту" Китаю.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России

БРИКС утвердился как влиятельный фактор международной политики и экономики. В основе нашего стратегического партнерства - приверженность диалогу, многосторонности, суверенному равенству государств и принципам Устава ООН.

Субраманьям Джайшанкар, министр иностранных дел Индии

В объединении БРИКС царит дух равенства, взаимопонимания, доверия и уважения. Оно предлагает инклюзивные и инновационные решения многих застарелых проблем.