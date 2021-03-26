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26.03.2021 14:57
Рубрика: Общество

Холестерин признали не влияющим на появление заболеваний сосудов

Текст: Ольга Орлова

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета определили ген под названием SVEP1, который может быть ответственен за такие распространенные заболевания как атеросклероз, сахарный диабет и гипертония. Основное производное этих болезней - закупорка артерий.

Фото: iStock
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Выяснилось, что не зависимо от уровня холестерина, который считался главным провокатором заболеваний сосудов, причина их кроется в активности гена SVEP1.

Ген SVEP1 вырабатывает белок, который стимулирует образование бляшек в артериях. Это открытие подтвердил ряд опытов на мышах: у тех животных, у которых отсутствовала одна копия SVEP1, было меньше бляшек в артериях, чем у мышей с обеими копиями. А при искусственном уменьшении белка в стенках артерий риск атеросклероза снижался.

Таким образом, генетические вариации, влияющие на уровень этого белка в организме, коррелируют с риском развития бляшек в артериях, пишут ученые в своем исследовании, опубликованном в издании Science Translational Medicine. Чем выше уровни белка, тем больше риск образования бляшек, и наоборот. А следовательно, более высокий уровень белка ведет к диабету и повышению артериального давления.

Как оговариваются ученые, это не первый идентифицированный нелипидный ген, который участвует в формировании сердечно-сосудистых заболеваний. Но ценность данного открытия в том, что оно лучше подходит для разработки новых методов лечения.

Так, если блокировать белок или снизить его уровень, можно разработать новые методы лечения ишемической болезни сердца, гипертонии и диабета. В организме нет ничего лишнего, и ген SVEP1 необходим для раннего развития эмбриона, но удаление его из взрослого организма, возможно, не окажет вреда и уменьшит возможность образования бляшек в стареющих сосудах.

Наука Общество Наука

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