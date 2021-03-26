Холестерин признали не влияющим на появление заболеваний сосудов

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета определили ген под названием SVEP1, который может быть ответственен за такие распространенные заболевания как атеросклероз, сахарный диабет и гипертония. Основное производное этих болезней - закупорка артерий.

Выяснилось, что не зависимо от уровня холестерина, который считался главным провокатором заболеваний сосудов, причина их кроется в активности гена SVEP1.

Ген SVEP1 вырабатывает белок, который стимулирует образование бляшек в артериях. Это открытие подтвердил ряд опытов на мышах: у тех животных, у которых отсутствовала одна копия SVEP1, было меньше бляшек в артериях, чем у мышей с обеими копиями. А при искусственном уменьшении белка в стенках артерий риск атеросклероза снижался.

Таким образом, генетические вариации, влияющие на уровень этого белка в организме, коррелируют с риском развития бляшек в артериях, пишут ученые в своем исследовании, опубликованном в издании Science Translational Medicine. Чем выше уровни белка, тем больше риск образования бляшек, и наоборот. А следовательно, более высокий уровень белка ведет к диабету и повышению артериального давления.

Как оговариваются ученые, это не первый идентифицированный нелипидный ген, который участвует в формировании сердечно-сосудистых заболеваний. Но ценность данного открытия в том, что оно лучше подходит для разработки новых методов лечения.

Так, если блокировать белок или снизить его уровень, можно разработать новые методы лечения ишемической болезни сердца, гипертонии и диабета. В организме нет ничего лишнего, и ген SVEP1 необходим для раннего развития эмбриона, но удаление его из взрослого организма, возможно, не окажет вреда и уменьшит возможность образования бляшек в стареющих сосудах.