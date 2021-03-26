Захарова о санкциях Киева против россиян: Украина исследует дно демократии

Введением санкций против российских граждан и компаний, киевские власти исследуют дно демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если говорить емко и говорить понятно для самого киевского режима? <...> то у меня такое впечатление, что подобными мерами украинский режим исследует дно демократии на Украине", - заявила дипломат на брифинге.

Она отметила, что введение подобных ограничительных мер идет вразрез с основополагающими принципами свободы слова и плюрализма мнений и совершенно не соответствует ценностям европейской конвенции о защите прав человека.

По словам Захаровой, в данных мерах чувствуется продолжение линии украинского режима на установление цензуры и зачистки информационного пространства от неугодных СМИ, дискриминацию русскоязычных граждан Украины и "устрашение всех инакомыслящих".