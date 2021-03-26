Захарова: РФ никак не влияет на проблемы Запада с вакцинацией

Москва никак не влияет на проблемы Запада с вакцинами от коронавируса и настроена на открытое и деполитизированное взаимодействие с партнерами в вопросах поставки прививок. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы Госдепа США Энтони Блинкена о том, что Москва якобы "подрывает уверенность в безопасных и эффективных вакцинах против коронавируса".

"Мы не вмешиваемся ни в какие процессы графиков поставок, очередности вакцинации в странах Запада, в лицензирование или приостановку использования западных препаратов. Мы к этому не имеем вообще никакого отношения", - заявила Захарова на брифинге.

По ее словам, обвинения, подобные тем, что высказал Блинкен, выглядят нелепо, учитывая последовательный и деполитизированный настрой Москвы на открытое взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами в вопросах поставки вакцин, совместного изучения их эффективности, а также локализации производства в разных мировых регионах.