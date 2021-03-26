Новости

В 24 столичных медучреждениях модернизированы противопожарные системы 12:09
Подводную лодку "Магадан" спустили на воду в Санкт-Петербурге 12:07
Захарова о санкциях Киева против россиян: Украина исследует дно демократии 11:55
Столичные причалы и набережные начали готовить к навигации 11:45
Подмосковные чиновники готовятся к переезду на новое место 11:44
Южноуральцев начнут прививать от COVID-19 в торговых центрах 11:38
Захарова: Россия ожидает регистрации "Спутника V" в ВОЗ и Евросоюзе 11:33
СМИ: Движение по Суэцкому каналу восстановится не ранее 31 марта 11:29
Оперштаб: Еще 1551 пациент вылечился от коронавируса в Москве 11:26
"Газпром" исключил возможность пересмотра газового контракта с Украиной 11:24
Джессика Альба ушла из кино из-за проблем со здоровьем 11:02
Иностранные курсанты впервые совершили парашютные прыжки в Сибири 10:59
Дэвид Духовны сыграет главную роль в сериале по своему роману 10:49
Чешские студенты придумали съедобную чашку 10:49
Путин поручил подумать об увеличении числа квартир для детей-сирот 10:20
Два человека пострадали при пожаре в Псковской городской больнице 10:05
Стали известны обстоятельства гибели Александра Липницкого 10:01
Путин рекомендовал принять закон о защите от списания минимального дохода 09:56
В Приамурье нашли упавшие фрагменты ракеты "Союз" 09:51
Назван продукт, который поможет справиться с весенней депрессией 09:48
Погиб участник группы "Звуки Му" Александр Липницкий 09:41
Путин внес на ратификацию договор о военном сотрудничестве с Казахстаном 09:37
Фото: Саперы взорвали лед на реке в Челябинской области 09:34
Ракета "Циркон" успешно завершила испытания с надводного носителя 09:29
За вклад в развитие МЭШ педагоги получили 4000 грантов 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России запустит сбор монет у населения
Банк России запустит сбор монет у населения
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
Видео: Русское золото под музыку Чайковского. Как сейчас чествуют наших фигуристов
26.03.2021 11:33
Рубрика: Власть

Захарова: Россия ожидает регистрации "Спутника V" в ВОЗ и Евросоюзе

Текст: Диана Ковалева

На фоне растущей популярности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва ожидает, что ее зарегистрируют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском союзе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Больше миллиарда заявок со всего мира поступило на вакцину "Sputnik V"

"Спрос на отечественную вакцину за рубежом весьма высок... На двусторонней основе препарат сертифицирован 57 странами, 21 государство успешно закупает его, а некоторые страны готовы организовать у себя производство. Мы ожидаем завершения процедур регистрации "Спутника V" в ВОЗ и Евросоюзе", - сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила, что Москва каждый день получает либо новые заявки на получение вакцины, либо подтверждения прохождения соответствующих процедур в отношении препарата.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Правительство МИД Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин рекомендовал принять закон о защите от списания минимального дохода
"Газпром" пообещал достроить "Северный поток - 2" в 2021 году
Блокировка Суэцкого канала обходится в 9,6 млрд долларов в день
После крушения вертолета под Калининградом возбуждено дело
Роспотребнадзор: "ЭпиВакКорона" формирует три линии иммунной защиты
Косачев: Чиновники Евросоюза загнали отношения с Россией в тупик
Верховный суд разъяснил, как правильно выплачивать общий кредит после развода