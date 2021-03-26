Захарова: Россия ожидает регистрации "Спутника V" в ВОЗ и Евросоюзе

На фоне растущей популярности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Москва ожидает, что ее зарегистрируют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейском союзе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Спрос на отечественную вакцину за рубежом весьма высок... На двусторонней основе препарат сертифицирован 57 странами, 21 государство успешно закупает его, а некоторые страны готовы организовать у себя производство. Мы ожидаем завершения процедур регистрации "Спутника V" в ВОЗ и Евросоюзе", - сказала Захарова на брифинге.

Она также отметила, что Москва каждый день получает либо новые заявки на получение вакцины, либо подтверждения прохождения соответствующих процедур в отношении препарата.