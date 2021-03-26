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26.03.2021 11:42
Рубрика: Власть

Захарова: Санкции ЕС против России не останутся без ответа

Москва не оставит без соразмерного ответа новые ограничительные меры, которые принял против нее Европейский союз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

"Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это и бывает, не останутся без соразмерного ответа", - сказала дипломат.

Захарова: НАТО стоит заняться своими проблемами

Захарова также отметила, что российская сторона не была удивлена принятым 22 марта решением Брюсселя о введении ограничительных мер в рамках санкционного режима за якобы нарушения прав человека.

По словам дипломата, Евросоюз продолжает неправомерную политику односторонних санкций, что коренным образом противоречит международному праву, и об этом уже давно все знают. Подобная линия поведения ведет к "деструктивным тенденциям" и "очередному хаосу в международных делах", так как грозит усилением "конфронтации и деградации межгосударственных отношений", подчеркнула Захарова.

"Она (политика ЕС, - прим. "РГ") стоит вне закона, - цитирует слова представителя МИД РФ "Интерфакс". - ЕС необходимо отказаться от претензий на лидерство и исключительность в вопросах защиты прав человека и не закрывать глаза на имеющиеся на территории стран-членов проблем в этой сфере".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и Евросоюз Санкции и антисанкции

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