Закредитованность россиян побила рекорд

Показатель долговой нагрузки граждан на макроуровне (ПДН, считается как отношение всех платежей по кредитам к общим доходам населения) увеличился до 11,7% к началу года, что стало новым рекордом. Это следует из материалов директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, подготовленных для выступления на конференции Ассоциации банков России.

По ее словам, долговая нагрузка выросла в 2020 году, что во многом стало следствием пандемии и связанного с ней сокращения доходов граждан. Кроме того, на рост долговой нагрузки повлияло и сокращение процентных ставок в прошлом году, добавила Данилова. Впрочем, долговая нагрузка выросла не так существенно, как могла бы, считают в ЦБ.

При этом Данилова отметила, что на микроуровне (где ПДН считается уже как отношение всех платежей по кредитам к доходу конкретного заемщика) закредитованность в необеспеченных видах кредитования не увеличилась. "По ипотеке даже снизился средний ПДН, и высокие уровни ПДН намного меньше, чем в необеспеченном кредитовании, потому что в ипотеке банки более консервативны, более внимательно оценивают доходы, чаще ориентируются на официальные источники подтверждения доходов заемщика. Здесь уровни ПДН даже ниже, чем до пандемии. Новых рисков не формируется, несмотря на то, что кредитование росло быстро, это за счет качественных заемщиков", - рассказала Данилова (цитата по ТАСС).

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор начал дискуссию с правительством о наделении Банка России законодательным правом вводить ограничения для банков на выдачу необеспеченных потребительских кредитов закредитованным заемщикам. "В некоторых странах может быть прямой запрет на выдачу кредитов людям, уже слишком обремененным долгами, либо банкам устанавливаются специальные квоты на количество таких кредитов", - рассказывала Набиуллина. Банки с большим запасом капитала смогут учитывать повышенные надбавки по коэффициентам риска и продолжать выдавать кредиты, отмечала она. В целом кредитование в России растет темпами, близкими к максимальным, констатировала Набиуллина.

Накануне в Госдуму был внесен законопроект, нацеленный на ограничение выдач необеспеченных кредитов. Из него следует, что Банк России сможет вводить квоты для кредитных организаций (банков и микрофинансовых организаций) на выдачу кредитов и устанавливать максимально допустимую долю отдельных видов займов в общем объеме кредитов, которые такая организация может выдавать за квартал. Конкретные виды и характеристики кредитов, которые могут попасть под ограничения, будет устанавливать совет директоров ЦБ, следует из текста законопроекта.