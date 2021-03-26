В интервью китайским СМИ депутат Всекитайского собрания народных представителей, глава Ученого совета Академии сельскохозяйственных наук города Чжанцзякоу (пров. Хэбэй) Чжао Чжихай сообщил, что распространение в засушливых регионах страны новой гибридной чумизы содействует сокращению бедности и повышению благосостояния крестьян и помогает не только сельскохозяйственному развитию страны.

Известный китайский агроном 63-летний Чжао Чжихай - признанный специалист по выращиванию чумизы. Выведенный им особый гибридный сорт чумизы считается важным достижением в селекции, имеющим общемировое значение, поэтому имя Чжао Чжихая широко известно в международном сообществе селекционеров и специалистов сельского хозяйства, его часто называют "отцом" гибридной чумизы.

Чжао Чжихай рассказывает: "Китай - лидер по численности населения, поэтому нам требуется достаточное зерновое снабжение и производство. Мы должны по-настоящему выявить преимущества богарных культур, в частности развивать производство чумизы. Кроме того, мы должны добиться зерновой самообеспеченности, стремиться развивать зерновое производство на селе".

Чумиза в Китае всегда считалась традиционной зерновой культурой. В 1950-х годах посевная площадь чумизы составляла около 10 миллионов гектаров, но из-за низкой урожайности чумизу перестали выращивать, ей на смену пришла гибридная кукуруза и другие сельхозкультуры. Благодаря многолетней селекции Чжао Чжихаю удалось вывести гибридный сорт чумизы с развитой корневой системой, обладающий засухоустойчивостью и высокой адаптивностью, а также прекрасным качеством и обильной урожайностью.

"Засушливые площади в Китае составляют около 55 процентов территории, они сконцентрированы в северных и западных районах страны, в этих регионах урожайность напрямую зависит от осадков. Культуры, для роста которых требуется большое количество воды, крайне низкоурожайны. А выведенная мною чумиза может произрастать в засушливых условиях. Кроме того, она дает неплохой урожай - 265-400 килограммов с гектара", - говорит Чжао Чжихай.

Фото: Медиакорпорация Китая

Агроном надеется, что благодаря выращиванию гибридной чумизы жители бедных районов повысят урожайность, что приведет к повышению их доходов и развитию сельских регионов: "Если посевная площадь чумизы в Китае увеличится до 13,3 миллиона гектаров, то урожайность вырастет на два миллиона тонн, на столько же можно пополнить заготовки сена. Зерно будет поступать на пищевые предприятия для дальнейшей переработки, а солома пополнит кормовую базу животноводства. Это принесет огромную пользу крестьянам и крестьянским хозяйствам, равно как и конечным потребителям".

Как можно повысить качество и конкурентоспособность гибридной чумизы? Чжао Чжихай считает необходимым изменить способы и подходы в селекции: "Повышение урожайности должно основываться на научно-техническом прогрессе. В Китае следует достичь реальной зерновой самообеспеченности. Нужно развивать промышленную цепочку, например заниматься глубокой переработкой чумизы и открывать фермы для ее разведения, развивать циркуляционную экономику. Таким образом, чумиза сможет обеспечить зерновую безопасность страны, повысить доходы крестьян, предоставить продукцию высокого качества, внести вклад в развитие села".

Чумиза (или черный рис, головчатое просо) - одно из древнейших хлебных растений, издавна возделываемых в Восточной Азии. Сегодня чумизу выращивают в качестве зерновой и кормовой культуры в Китае, Корее, на Дальнем Востоке, а также в некоторых других странах. По своему питательному составу чумиза не уступает другим представителям злаковых культур. Отличается высокой урожайностью. Также зерно, зеленую массу и силос чумизы используют в качестве корма для сельскохозяйственных животных и птиц.