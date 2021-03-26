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26.03.2021 12:02
Рубрика: В мире

Жителей Киргизии привьют китайской и российской вакцинами от коронавируса

Текст: Артем Петров (Бишкек)
Первым, кого привьют от COVID-19 в республике, станет министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев. Об этом журналистам сообщил он сам.

- Я получу препарат утром 29 марта. Так как коронавирусом я не болел, то антител у меня нет, - сказал министр.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Вакцинация высокопоставленного чиновника откроет первый этап добровольной и бесплатной иммунизации населения Киргизии от COVID-19. В понедельник, 29 марта, начнут работать несколько временных прививочных пунктов в пяти медицинских учреждениях Бишкека (в центрах семейной медицины), двух - Оша, а также в Канте и Сокулуке.

В кабинетах будут отдельные входы и выходы, а также три комнаты - для ожидания, прививки и наблюдения. "После вакцинации за состоянием пациента будут наблюдать в течение 30 минут", - пояснила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульнара Ишенапысова.

Первыми привьют тех, кто по работе или по долгу службы ежедневно контактирует с большим количеством людей - медиков, учителей, военнослужащих в пунктах пропуска на границе, сотрудников правоохранительных органов. Затем - жителей Киргизии в возрасте от 60 лет и старше, тех, кто страдает хроническими заболеваниями и относится к социально уязвимым слоям населения.

Остальных граждан республики привьют на последнем этапе кампании, которая, как полагают в минздраве, растянется на несколько месяцев.

В республику завезли китайскую вакцину "Sinopharm". Всего 150 тысяч доз на 75 тысяч человек. По утверждению китайской стороны, "Sinopharm" безопасен, обеспечивает появление высокого уровня антител для борьбы с коронавирусом, а его эффективность превышает 85 процентов.

В ближайшее время, по словам министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева, ожидается гуманитарная поставка в республику российского препарата "Спутник V". Речь идет о 500 тысячах доз.

Президент Киргизии Садыр Жапаров пока воздержится от прививки. Это связано с тем, что он уже переболел коронавирусом и получил хороший уровень антител, объяснила пресс-секретарь главы государства Галина Байтерек.

- Сейчас главе государства нет необходимости вакцинироваться. Если по истечении времени количество антител исчезнет или значительно уменьшится, то Садыр Жапаров в обязательном порядке будет привит вакциной от коронавируса, - добавила Галина Байтерек.

В мире экс-СССР Киргизия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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