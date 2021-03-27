27 лет до и семь после: В этот день 53 года назад погиб Юрий Гагарин

"Понял. Выполняю…" - как теперь известно, это последние слова первого космонавта планеты, документально зафиксированные 27 марта 1968 года на магнитофонной ленте у руководителя полетов Чкаловского авиаполка.

Всего через минуту учебно-тренировочный истребитель МиГ-15 УТИ, который пилотировали Юрий Гагарин и Владимир Серегин, на огромной скорости столкнется с землей - оба летчика погибнут.

По вмятинам от стрелок на циферблате бортовых часов было установлено время трагедии: 10.31 мск. А что спровоцировало эту катастрофу, что было за минуту до - так и осталось загадкой. Созданная по горячим следам комиссия произвела на свет 29 засекреченных томов, но выводов расследования так и не объявила. Эту тайну, похоже, Гагарин и Серегин навсегда унесли с собой.

С того трагического дня минуло уже более полувека. И всего семь, даже меньше, уместилось между "Поехали!" и "Понял. Выполняю…"

Только семь неполных лет было отведено Юрию Гагарину прожить в лучах всемирной славы. До скрежета зубовного мало, чтобы завершить хотя бы уже начатое, не говоря о новых замыслах. Но, с другой стороны, срок достаточный, чтобы побронзоветь и выйти в тираж вместе с портретным глянцем.

В тот год, когда имя Гагарина оказалось на устах миллионов, ему исполнилось 27. Разве мог кто-то подумать, что человек, вернувшийся ОТТУДА, через семь лет погибнет здесь, на Земле?! Ведь его по-своему берегли, не допускали к полетам. Но материнское сердце - вещун. Анна Тимофеевна Гагарина, когда узнала, что Юра был дублером Владимира Комарова, погибшего в апреле 1967-го при аварийном спуске космического корабля "Союз-1", места себе не находила. А сын, чтобы ее успокоить, на расспросы матери отшучивался: "О чем ты? Какая разведка тебя подослала?"

На родине в Гжатске был последний раз 4 декабря 67-го - приезжал вместе с женой и дочками. Уже тогда, видимо, знал, что на день рождения мамы - 20 декабря - выбраться не сможет. Увиделись только в феврале 68-го - Юрий уговорил Анну Тимофеевну лечь в больницу, сердце пошаливало. Навещал ее, а сразу после выписки позвал из Гжатска сестру, родных и в семейном кругу отпраздновал защиту диплома в академии.

О том, что возобновил летную подготовку, вслух за столом не рассказывал. И, конечно, не думал - не знал, что МИГ-15 УТИ с бортовым №18 уже вернули из ремонта на Чкаловский аэродром и заправили гидравлику маслом…

"Наш сын погиб в день рождения отца" - сделает горькое признание Анна Тимофеевна Гагарина в беседе с писательницей Татьяной Копыловой. Роковой полет пришелся как раз на середину календарного отрезка между тихой датой его рождения и днем его космического триумфа.

Взгляд

"О триумфальных путешествиях Гагарина по странам мира много написано. Он героически выдержал испытания мировой славой. Я бы сказал, что послеполетные нагрузки и постоянные стрессы от общения с руководителями многих стран на разных континентах в течение последующих лет требовали от Гагарина большего героизма, чем 108 минут космического полета. Я с Гагариным мало общался до полета, но хорошо узнал его после. Он сильно изменился, но по-человечески только в лучшую сторону".

Академик РАН Борис Черток