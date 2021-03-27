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Рубрика: Общество

Академик рассказал, когда не нужно делать вторую прививку от COVID-19

Текст: Николай Грищенко
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Вакцинация от коронавируса предполагает введение двух компонентов вакцины, чтобы у человека выработался устойчивый иммунный ответ к COVID-19. Однако в некоторых случаях делать вторую прививку не следует.

Фото: Сергей Гунеев \ РИА Новости
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Дело в том, что после прививки в организме идет ослабленный инфекционный процесс и потому следует строго соблюдать масочный режим и правила гигиены. Если человек все-таки не уберегся и после первой прививки подхватил коронавирус, то об этом надо сообщать врачу.

- В этом случае вторая прививка не делается. Также хочу напомнить: реальную защиту вакцина начинает давать в среднем через 32-42 дня после первой прививки. Поэтому не расслабляйтесь, берегите себя от заражения, - об этом заявил KP.RU член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

Кроме того, врач посоветовал в промежуток между прививками - около двух месяцев - избегать заражения респираторными заболеваниями. Если после прививки возникает гриппоподобный синдром - повышение температуры, озноб, головные боли и боли в мышцах то можно принять жаропонижающие препараты.

Медик рекомендует особенно внимательно относиться к своему здоровью между прививками, минимизировать контакты, посещение людных мест, пользоваться масками - они ведь защищают не только от коронавируса, но и от любых ОРВИ.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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