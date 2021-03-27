Александр Липницкий погиб, вероятно, спасая собаку

Сын музыканта, режиссера и культуролога Александра Липницкого, утонувшего в четверг, раскрыл МК обстоятельства инцидента, объяснив, в частности, почему его отец пошел на лыжах по реке, на которой уже почти не было льда.

Дело в том, что Липницкий взял с собой на прогулку любимую собаку, золотистого ретривера, который, согласно предположениям сына, и мог "случайно дернуться", когда Александр шел по краю - таким образом он и оказался в воде. Откуда уже не смог выбраться.

Тело Липницкого нашли сегодня.