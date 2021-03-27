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27.03.2021 16:06
Рубрика: Культура

Алексей Иванов ответил на вопросы о своей новой книге

Текст: Анна Токаренко
Уже шапочное знакомство с новой книгой Алексея Иванова "Тени тевтонов" на ярмарке non/fictio№22 предвещало много дискуссий: собравшиеся в лектории зрители внимательно рассматривали рыцарский шлем, "заминированный" символами, и немецкие бомбардировщики на обложке романа. Издательство "Рипол-Классик" так анонсирует роман: "1457 год. Враги штурмуют замок Мариенбург - столицу Тевтонского ордена. Тевтонский магистр бежит в Пруссию. 1945 год. Советская армия штурмует прусский город Пиллау. И теперь от врага бежит нацистский гауляйтер. Что общего между этими событиями? Их объединяет древняя тайна крестоносцев - тайна Лигуэта, меча Сатаны". Аннотация и определила темы беседы: язык и история.

Еще до публикации книги вышел аудиосериал "Тени тевтонов". Судя по отзывам, многим было тяжело воспринимать на слух имена героев, названия замков, воинских должностей. Например, кто такой упомянутый "гауляйтер"? Алексей Иванов считает иначе:

Фото: Олеся Курпяева
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- Я часто пользуюсь словами, которые читателю непонятны. Современный читатель желает знать всё, и каждый раз, видя новое слово, бросает чтение и обращается к "Википедии" или словарям. И когда он уходит из текста, он уходит из художественного мира и власти автора, теряет атмосферу, которая для меня очень важна. Если же читатель слушает аудиосериал, то не может отвлечься, он всегда в моей воле, моем мире.

Автор "Теней тевтонов" легализовал мечту всех школьников, не желающих следовать скучным советам учителей и смотреть в словаре или хотя бы гуглить толкование непонятных слов:

- Читатель должен доверять автору: все, что нужно объяснить, автор объяснил. Либо прямо, либо косвенно. Если автор не объясняет, то читателю и не обязательно понимать это слово, достаточно одного его облика или звучания. Так воспринимать произведения правильно.

До самого окончания встречи не утихали страсти вокруг фразы "Повторение истории - всегда путь к Сатане". Почему же это именно путь к Сатане, а не урок истории, "опыт, сын ошибок трудных", вездесущие грабли, наконец?

- Не путайте повторение и изучение. Урок - это когда ты изучаешь, а когда ты снова живешь по тем же сценариям, тогда это повторение в чистом виде, это путь к Сатане. О чем эта книга и почему так важна тема повторения? В романе то, что происходит в XX веке, повторяет то, что происходит в XV. Причем главная задача героя - разобраться, кто кого повторяет, и мой герой с этой задачей не справляется. Почему ему это не удается - это главный урок, - отмечает писатель. И подчеркивает: "Мой роман - конспирологический, а не приключенческий, хотя действие там развивается весьма стремительно".

Поделился писатель и творческими планами. Сейчас Иванов работает над романом о Гражданской войне в России, о событиях 1918-19-х годов на Волге и Каме: "В Гражданскую войну сражались не только армии, но и речные флотилии. Это интересная и малоизвестная страница Гражданской войны в России, которая на многие вещи заставляет смотреть иначе".

Культура Литература Ярмарка Non/fiction

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