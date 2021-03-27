Андрей Бочкарев: Новый корпус израильской клиники "Хадасса" в Сколково в августе примет первых онкопациентов

Об этом сообщил сегодня во время субботнего объезда московских строек заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал: - В новом корпусе уже завершаются отделочные работы внутренних помещений и устройство работы инженерных систем. Параллельно идет монтаж медицинского оборудования и благоустройство территории.

Завершить строительство терапевтического корпуса планируется в апреле-мае. Первых пациентов ожидают в августе.

Напомню, новый корпус сосредоточится на лечении онкологических заболеваний с использованием новейших препаратов, не зарегистрированных в России, но имеющих регистрацию в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

В медкластере "Сколково" проектируются и строятся так же здания Страсбургского университета, французской реабилитационной клиники, многофункционального медицинского центра, центра ядерной медицины, биотехнологической лаборатории и апарт-отеля.