Авиакомпания предупредила о возможной отмене рейсов в ОАЭ

Часть рейсов из России в Объединенные Арабские Эмираты могут быть отменены из-за отсутствия разрешения от властей обоих стран на их выполнение в летнем сезоне, который начинается с 28 марта. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к коммерческому департаменту авиакомпании "Победа".

Авиасообщение между Россией и ОАЭ было восстановлено в сентябре прошлого года. На этих направлениях, помимо регулярных рейсов, выполняются еще и чартерные грузопассажирские. Их основное предназначение - доставка грузов, но вместе с тем они активно используются и для перевозки пассажиров. Для продолжения этих полетных программ необходимы разрешения авиационных властей России и ОАЭ, однако, как утверждает источник, они до сих пор не были выданы. По данным ТАСС, из-за этой ситуации могут быть отменены рейсы, на которые уже продано 50 тысяч билетов.

Авиакомпания "Победа", по информации агентства, рассылает своим пассажирам письма, а которых сказано, что "в расписании рейса DP888 Дубай - Москва 28 марта 2021 года возможны значительные изменения".

По информации онлайн0табло вылета и прилета на сайте Яндекс сегодняшний рейс DP888 прибудет в Москву в 22:50 с почти двухчасовой задержкой.