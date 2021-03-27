Банкам запретят списывать деньги у тезок должников

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, обязывающий банки перепроверять данные должников. Если в поступившем от приставов документе не будет уникального идентификатора, например, СНИЛС или ИНН, то банк будет не вправе списать деньги со счета. Так что документ будет возвращен с требованием уточнить, кого именно имеют в виду приставы.

Как рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, порядка 50 процентов исполнительных документов, поступающих в Федеральную службу судебных приставов, не содержат уникального идентификатора гражданина.

"В основном указываются только ФИО, дата и место рождения. Из-за этого на практике нередко возникают ошибки, когда банки арестовывают счета граждан, чьи ФИО и дата рождения совпадают с данными должника. Место рождения в документах, направляемых в банк, не указывается", - пояснил Владимир Груздев.

Сегодня для однозначной идентификации гражданина используется ряд идентификаторов: паспортные данные, ИНН, СНИЛС и другие. Законопроект устанавливает, что теперь в каждом судебном решении должен быть указан хотя бы один из уникальных идентификаторов. Если истец не знает личных номеров ответчика, такую информацию запросит суд. Соответственно, и судебные приставы уже получат документы с точными данными. Если же по каким-то причинам в запросах судебных приставов не будет ИНН или СНИЛС должника, банки просто не примут документы.

Таким образом, как предполагают разработчики проекта, будет решена проблема "двойников", чьи деньги списываются за долги других людей.