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27.03.2021 13:22
Рубрика: Экономика

Бирюков: Уникальный экоцентр будет создан в рамках проекта "Парк Яуза"

Текст: Ирина Огилько

Современный инновационный экоцентр появится в этом году в пойме реки Чермянка, в дальнейшем он станет частью создаваемого "Парка Яуза", сообщил заместитель Мэра Москвы в Петр Бирюков.

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Он отметил, что экоцентр будет построен на месте заброшенной территории, которую местные жители попросили привести в порядок.

"Площадь самого эколого-просветительского центра составит более 1,2 тыс. кв. метров, - рассказал Петр Бирюков. - В нем планируется разместить интерактивные выставочные залы с мультимедийным оборудованием, кинозал для трансляции научно-популярного контента, профлабораторию".

Заместитель Мэра подчеркнул, что новый центр займется популяризацией экологических профессий будущего.

Экспозиционное пространство планируется разделить на пять зон, каждая из которых будет рассказывать о новых профессиях. Посетители смогут попробовать себя в роли экоурбаниста, экопроектировщика, экодиетолога, эколога-логиста и примерить ряд других профильных профессий.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что оснащение центра рассчитано на гостей разного возраста. Посетить его можно будет самостоятельно, с аудиогидом или в составе группы с экскурсоводом.

Прилегающая к экоцентру территория будет благоустроена. В планах - создание вертикальной фермы, аптекарского огорода и сенсорного сада.

Экономика Недвижимость Инфраструктура

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