Боевики в Идлибе препятствуют проходу сирийцев через пункты пропуска

Тревожные вести пришли из Сирии вечером в субботу, 27 марта. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов сообщил, что, по поступающей нашим военным информации, боевики, действующие на подконтрольной вооруженным силам Турции территории, препятствуют выходу мирного населения через пункты пропуска "Серакаб" и "Мизнас" в провинции Идлиб. То же самое происходит на пункте пропуска "Абу-Зейдин" в провинции Алеппо. Эти КПП, напомним, открыли при содействии российского миротворческого Центра.

Карпов сказал, что террористы блокируют передвижение людей и транспортных средств под угрозой применения силы и ареста. Адмирал уточнил, что бандиты выставляют свои блок-посты на дорогах, ведущих к пунктам пропуска. А еще они организуют и проводят постановочные митинги своих сторонников. Их цель - сорвать возобновление работы гуманитарных коридоров.

Карпов призвал командование подразделений вооруженных сил Турции, осуществляющих контроль над территориями в Сирии, выполнить взятые на себя обязательства. В том числе обеспечить свободное и безопасное передвижение мирных сирийцев в коридорах выхода в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями.

Между тем, по данным российских военных, в минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 15 обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". Эти же сведения подтвердили официальные сирийские власти. В самой провинции Идлиб зафиксированы 7 обстрелов, в Латакии - 2, в провинциях Алеппо и Хама - по три.