Большунов выиграл спринт на ЧР по лыжным гонкам

Александр Большунов стал чемпионом России по лыжным гонкам в спринте классическим стилем.

В Тюмени проходит чемпионат России по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в спринте классическим стилем.

У мужчин победу одержал победитель Кубка мира этого сезона Александр Большунов. Он показал результат 4 минуты 9,5 секунды. Серебро досталось Александру Терентьеву, который на финише уступил 1,6 секунды. Третий результат показал Евгений Белов, проигравший 0,2 секунды серебряному призеру.

В финал не смогли попасть призер чемпионатов мира Глеб Ретивых и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов.

У женщин победу одержала Наталья Непряева, преодолевшая дистанцию за 4 минуты 49,4 секунды. Второй результат у Татьяны Сориной, бронзу завоевала Юлия Ступак.