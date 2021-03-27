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27.03.2021 20:40
Рубрика: Спорт

Черчесов: Сегодня мы почти все 90 минут играли на хорошем уровне

Текст: Артур Нанян (Сочи)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался доволен игрой команды в победном матче против Словении (2:1) во втором туре отборочного цикла чемпионата мира-2022.

Что скажете по игре?

Станислав Черчесов: Сегодня был матч за шесть очков. Словения обыграла Хорватию и приехала к нам в хорошем настроении. Мы тоже выиграли, но у Мальты, которую нельзя сравнить с хорватами. Настраивались на тяжелую встречу - такой она и получилась.

Это был лучший матч для сборной за последнее время?

Станислав Черчесов: Нет-нет. Мы и в Лиге наций проводили хорошие матчи - правда, не полностью. Неплохие таймы были с венграми, турками, сербами. Сегодня нам удалось почти все 90 минут действовать на приличном уровне. Понятно, были определенные моменты, когда мы отдавали инициативу, но всю встречу на таком уровне, наверное, контролировать сложно.

Словенцы вас чем-то удивили?

Станислав Черчесов: У них агрессивная команда, играют компактно. Есть футболисты мирового уровня: Иличич, Облак. Мы готовились к серьезному испытанию. Не было сомнений, что будет хороший матч. На установке сказал ребятам: надо склонить чашу весов в свою сторону. Кто проявил чуть больше характера, тот и набрал три очка. Оказались чуть удачливее.

Вы впервые использовали схему с ромбом в середине поля, причем Жемалетдинов начал матч не на той позиции, к которой он привык в "Локомотиве". Почему решили применить такую модель?

Станислав Черчесов: Мы изучали соперника, смотрели, кто у нас лучше готов. Исходя из этого и решили сыграть ромбом. Рифат выходит на такой же позиции в "Локомотиве", он себя на ней комфортно чувствовал. Номинально играли в пять защитников. У соперника быстрые фланги, они хорошо выходят в контратаку. Надо было и по краям все закрыть, и центр насытить.

Что с Ионовым? Он будет готов к Словакии?

Станислав Черчесов: Алексей не мог сегодня выйти на поле. У него сохранился спазм, решили не рисковать. Так же по Саше Головину. В перерыве сказал, что есть сомнения в мышце. Поменяли уже на 49-й минуте на всякий случай, потому что не хотели усугублять. У нас еще два дня до Словакии, посмотрим на их состояние.

Сегодня за сборную дебютировал 19-летний Мухин. Не боялись выпускать его в такой ответственный момент?

Станислав Черчесов: Мухин играет в футбол, потому он и в сборной. В концовке нам нужны были его способности: он перекрывает зоны, быстрый, мобильный. Уверены в тех ребятах, кого мы вызываем, потому никаких сомнений по нему не было.

Фото: Dimitar DILKOFF / AFP
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Заболотного решили выпустить, потому что матч проходил на его родном стадионе?

Станислав Черчесов: Нет. Имеет значение только характер матча. Словенцы перехватили инициативу, нам нужен был игрок более мобильный, быстрый, который перекрывает зоны. Антон в "Сочи" играет 5-4-1, поэтому он вышел. Заболотный вышел играть не нападающего, а действовать по опорному полузащитнику. Это тактический ход, который он и в Турции великолепно исполнил, и сегодня все сделал хорошо.

Довольны тем, как действовали защитники против Иличича?

Станислав Черчесов: Невозможно полностью выключить игрока такого уровня. В большинстве моментов сработало то, что задумывали. Но были и эпизоды, когда было тяжело его сдержать. Гол он забил классный, великолепно все исполнил. Иличич - заметный футболист в Италии. Однако та тактическая схема, которую мы выбрали, принесла свои плоды.

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