Число погибших при обрушении дома в Египте достигло пяти

Число погибших в результате обрушения жилого 10-этажного здания на востоке Каира возросло до пяти, 24 человека получили ранения, пишет газета Al-Ahram.

Ранее сообщалось о трех жертвах и 23 пострадавших. Все были доставлены в больницу. Ведется поиск людей под завалами.

"В 3:00 утра по местному времени произошло обрушение здания, включая цокольный этажа и девять верхних этажей", - цитирует AFP сообщение офиса губернатора. Он поручил создать комиссию, которая обследует прилегающие здания на предмет их состояния и необходимости переселения людей.

https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2021/03/27/Five-dead-over-20-injured-after-building-collapses-in-Egypt-s-Cairo