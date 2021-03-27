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Что смотреть в день закрытия VII фестиваля венгерского кино CIFRA

Журнал
    27.03.2021, 17:58
Текст:   Дмитрий Сосновский
Завтра в московском кинотеатре "Октябрь" завершится VII фестиваль венгерского кино CIFRA. У жителей и гостей столицы остаётся возможность посмотреть два фильма из программы - очень непохожих, но одинаково достойных зрительского внимания.
Фото: youtube.com/ CoolConnections Фото: youtube.com/ CoolConnections
Фото: youtube.com/ CoolConnections

В 16:00 начнётся показ фантастической чёрной комедии Марка Боджара - чрезвычайно оригинальной картины "Товарищ Дракулич".

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет развивается в Венгрии в семидесятых. Народную Республику посещает некий товарищ Фабиан - заслуженный венгерский социалист, герой Кубинской революции, личный друг Яноша Кадара и вообще всей партийной верхушки. Но есть к дорогому товарищу серьёзные вопросы: живёт-то он сейчас в США, занимается непонятно чем, джинсы носит и на красном "Мустанге" рассекает. Более того - имеет наглость притащить роскошную машину с собой на территорию активного социалистического строительства. Очень подозрительный тип, словом, да ещё и не старится совершенно, плюс имеет ряд странных привычек.

Само собой, к неблагонадёжному элементу приставляют пару шпиков - красивую и сообразительную агентессу и её физически крепкого мужа со смешными ретро-усами. Им и предстоит выяснить, что стоит за неприязнью бывшего соотечественника к чесноку, его пристрастию к человеческой крови (кстати, поводом для визита стал сбор ценной жидкости в помощь вьетнамским детям) и необычайной моложавости. Не нужно быть опытным сотрудником госбезопасности, чтобы разобраться что к чему, и герои быстро смекают: загнивающий Запад превратил легендарного борца за права трудящихся в самого настоящего упыря. Упыря чертовски обаятельного, и усатый агент небезосновательно начинает ревновать, что ставит под угрозу успех операции. А вскоре ко всему прочему оказывается, что у властей на товарища Фабиана свои планы, ведь затрагиваются интересы самых важных лиц - ниточки ведут аж в саму Москву.

Словом, "Товарищ Дракулич" - забавное зрелище с любовно восстановленной в деталях эпохой, полное едкой и не лишённой остроумия политической сатиры.

Фото: kinopoisk.ru

А в 18:00 будут показывать "Оставшихся" - печальную, но жизнеутверждающую драму Барнабаша Тота.

Фото: kinopoisk.ru
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Главные герои - юная девушка и врач-гинеколог средних лет. Оба потеряли своих родных во время войны и, почувствовав друг в друге не только товарища по несчастью, но и родственную душу, нашли в тесном общении спасение.

Барышня хороша собой и находится в самом неспокойном возрасте. Обретя в лице врача замену отцу, она начинает проявлять признаки привязанности несколько иного характера, что порядочного мужчину немало смущает. Зловеще-тревожным фоном сентиментальной истории служат реалии послевоенной Венгрии с доносами и чистками.

Оптимистический тон повествования, однако, сохраняется до самого конца - и если чьи-то надежды и окажутся эфемерными, это останется за кадром.

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