Эксперты рассказали, в каких профессиях сложнее всего найти работу

Детские психиатры и наркологи, звукорежиссеры и арматурщики оказались наименее востребованными в России специальностями. Об этом свидетельствует исследование сервиса "Зарплата.ру".

Исследователи проанализировали частоту откликов на 2 млн резюме, размещенных на портале с начала этого года, уточняет РИА Новости, и выбрали те из них, на которые работодатели реагируют реже всего.

"С января по март наихудший результат демонстрировали позиции детского психиатра и психиатра-нарколога: чуть более 0,1% просмотров заканчиваются откликом или звонком соискателя", - сообщают аналитики "Зарплата.ру". По их данным, немногим лучше ситуация у звукорежиссеров (0,3% откликов) и арматурщиков (0,5% откликов).

Тем не менее, строительные компании готовы нанимать арматурщиков даже без опыта работы за 90 тысяч рублей в месяц, при условии готовности работы вахтовым методом. У звукорежиссеров перспективы менее радужные - они востребованы в основном в детских образовательных центрах и летних лагерях, где зарплата составляет в среднем 25 тысяч рублей в месяц.

Психиатры могут рассчитывать на вознаграждение от 50 тысяч рублей в месяц. Но для этого им надо быть готовыми к переезду в райцентры регионов или отдаленные населенные пункты. Зато расположенные там государственные медучреждения готовы помочь сотрудникам с жильем.