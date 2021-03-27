Этап Кубка мира по самбо завершился в Москве

На московский этап Кубка мира "Мемориал Харлампиева", несмотря на все сложности, в столицу приехали три сотни самбистов из почти полутора десятков стран. От наших соседних до Камеруна и совсем уж экзотического Бахрейна.

Анатолий Аркадьевич Харлампиев - один из трех основателей самбо. Внук кулачного бойца и сын боксера, 1906-го года рождения, он начал тренироваться у ближайших родственников с первых лет жизни. А уже в шесть лет лихо летал с воздушными гимнастами под куполом цирка. Однако приземлился на борцовском ковре. Он собирал самбо по кусочкам, отбирая все лучшее из многих видов единоборств. И первый учебник по самбо тоже принадлежит ему. Во многом благодаря Харлампиеву в 1938 году этот вид спорта получил официальное признание в СССР, а после войны и во многих странах. Самбо занимались технические интеллектуалы: Харлампиев вел секцию в спортивном клубе МЭИ. И многие его ученики завоевывали не только титулы чемпионов страны, но и защищали кандидатские диссертации.

В 1980-м, уже после ухода основоположника, был проведен первый "Мемориал Харлампиева". В 2012 - уже 38-й, который и стал международным, получив статус этапа Кубка мира.

До турнира на заседании Исполкома Международной любительской федерации самбо (ФИАС) было принято важное решение. Президент ФИАС Василий Шестаков объявил о переносе чемпионата мира 2021 года из Москвы в Ташкент:

- Из-за решений CAS в нашей стране нельзя проводить мировые первенства. Что ж, Исполком ФИАС принял приглашение Узбекистана: самбисты соберутся в Ташкенте 12 - 14 ноября. Это пойдет и на пользу нашим узбекским друзьям. В июне в узбекской столице - чемпионат Азии, а в 2025 году там же Азиатские юношеские игры. Так что чемпионат мира станет для организаторов хорошим тестовым соревнованием.

Интересно, что в Узбекистане уже решили, как быть в период пандемии с визами. Они будут выдаваться участникам и членом большой самбистской семьи прямо в аэропорту Ташкента. Ну а Москва пригласит мировой чемпионат в 2025 году.

А на "Мемориале Харлампиева" разыгрывали медали в семи (вместо прежних девяти) категориях в трех видах - у женщин, мужчин и в боевом самбо. Уверен, Анатолий Аркадьевич был бы доволен результатами -12 первых мест в трех видах. И наверняка порадовался бы тому, что золото "Мемориала" помимо хозяев выигрывали представители Казахстана, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана.