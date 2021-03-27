Фигурист Натан Чен прыгнул пять "квадов" и стал трехкратным чемпионом мира

Американский фигурист Натан Чен в третий раз выиграл титул чемпиона мира на турнире, проходящем в Стокгольме.

Из-за падения с четверного в короткой программе Чен шел только третьим, но в произвольной он чисто исполнил сразу пять "квадов". Сделал то, что не удалось накануне нашей Александре Трусовой, и получил невероятные оценки - 222,03 балла. Итоговая сумма баллов тоже впечатляет - 320,88.

Второе место занял призер юниорского чемпионата мира и чемпионата четырех континентов японец Юма Кагияма (291,77), который опередил в борьбе за "серебро" своего знаменитого соотечественника, двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю (289,18).

Россияне Михаил Коляда (272,04) и Евгений Семененко (258,45) заняли пятое и восьмое места соответственно.