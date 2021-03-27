Гол Дзюбы вывел Россию вперед в матче со Словенией

Сборная России открыла счет во встрече второго тура отборочного цикла в Сочи против Словении. На 25-й минуте отличился Артем Дзюба.

Для капитана нашей национальной команды этот гол стал вторым в стартовавшем розыгрыше квалификации. Ранее Дзюба забил в ворота Мальты (3:1). Также в том поединке в свой актив записали голы Марио Фернандес и Александр Соболев.

Добавим, что благодаря точному удару в игре с мальтийцами Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. В активе Артема 28 мячей, что на два меньше, чем у рекордсмена Александра Кержакова.