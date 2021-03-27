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Текст:   Алексей Дуэль 
09:32 27.03.2021

Хуснуллин: Построить дом в ипотеку можно будет уже в этом году

Взять ипотечный кредит на индивидуальное жилищное строительство можно будет уже в этом году, но ставки на такие кредиты будут выше стандартных. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе двухдневного визита в Хабаровский край, передает РИА Новости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Поговорили с Центральным банком, Сбербанком, с (главой Сбербанка Германом) Грефом лично … провели ряд встреч и договорились все-таки в этом году выпустить такой ипотечный продукт, - сказал Марат Хуснуллин. - Наверное, он будет чуть подороже, чем обычный … Мы в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и построить или реконструировать существующий дом".

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Решение о продлении льготной ипотеки будет принято к 1 июля

По мнению вице-премьера, спрос на строительство частных домов за счет средств ипотеки велик, речь может идти о кредитах на десятки миллиардов рублей.

"Мы считаем, что развитие ИЖС особенно на имеющихся земельных участках сегодня одна из самых наших больших точек роста, - добавил Марат Хуснуллин. - На сегодняшний день, к сожалению, такого большого ипотечного продукта нет, потому что и земля не отмежевана, стоимости не имеет, залоговый интерес не представляет. И банки этот продукт не кредитуют".

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на предоставление ипотеки россиянам на строительство индивидуальных жилых домов в срок до 1 июля текущего года.

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