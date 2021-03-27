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27.03.2021 15:25
Рубрика: В мире

Япония сократит число официальных гостей Олимпиады в Токио

Текст: Николай Долгополов
Организаторы летний Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет все более резко ограничивают количество тех, без кого не обходилась ни одна Олимпиада. Таким образом власти Японии с помощью МОК хотят и ограничить даже количество членов "олимпийской семьи", всегда пользовавшихся привилегиями при аккредитации. На Играх должны присутствовать лишь те, кто на них работает и кто за них непосредственно отвечает
Фото: Юки Ивамура \ РИА Новости Фото: Юки Ивамура \ РИА Новости
Фото: Юки Ивамура \ РИА Новости

Это не касается - в определенной степени - только спортсменов, хотя и они будут заезжать в Олимпийскую деревню лишь за несколько дней до своего старта и уезжать из Японии почти сразу же после завершения состязаний по своему виду спорта. Передвижения жителей деревни ограничено: выезд только на официальном транспорте на соревнования и тренировки. И никаких баров, ресторанов. Любые экскурсии запрещены.

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Мы уже писали, что не будет на Играх и иностранных болельщиков. Как стало известно "РГ", среди них набралось и определенное количество россиян. Они делятся на две группы. Более представительная - это хорошо обеспеченная публика, оплатившая одним пакетом недешевые билеты на соревнования и номера в отличных гостиницах. Более молодые любители спорта ограничились приобретением лишь входных билетов. Как мне объяснили, волноваться не стоит. Сейчас в Токио разрабатывается программа возвращения денег: средства не будут потеряны, в отличии от удовольствия насладиться прекрасным олимпийским зрелищем.

Даже члены МОК - святые из всех олимпийских святых - хотя и прибудут в Токио, но сугубо в одиночку, без своих жен и прочих родственников, как это было принято. Да и члены МОК получили допуск благодаря тому, что в Токио, как и всегда на Олимпиадах, им, возможно, предстоит принимать важные и даже судьбоносные решения.

На днях Исполком МОК объявил еще о некоторых нежданных ограничениях. Сокращена до минимума "гостевая программа". Чтобы избежать возможного инфицирования, на Игры не пригласят даже выдающихся чемпионов - легенд олимпийского спорта.

Не получат аккредитации и "сопровождающие лица", к какой бы категории гостей они не относились.

Обычно на Игры приезжают солидные делегации городов-организаторов ближайших Олимпиад. Теперь их состав сведен до минимума.

Представителей крупнейших фирм-партнеров и организаций-спонсоров тоже будет очень и очень немного.

Меня всегда несколько удивляло, сколько же ВИП персонажей из ООН, ЮНЕСКО и других организаций, имеющих, с моей точки зрения, косвенное отношение к большому спорту, присутствует на каждых Играх. Для них резервируют лучшие места, а они, как правило, не приходят на состязания, особенно утренние, и трибуны зияют неприятными пустотами. На сей раз количество таких приглашенных снижено.

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Как относиться к тому, что Игры в Токио, стартующие на год позже и начинающиеся по плану 23 июля, наверняка станут самыми компактными в современной олимпийской истории, а их участников и свидетелей подвергнут немалому количеству ограничений? Только с пониманием. Лишь бы Олимпиада в период пандемии вообще состоялась. Еще никогда во времена, не омраченные мировыми войнами, Олимпийские игры не переносились на год.

Ни разу не висел над ними зловещей призрак отмены. Суровые решения верны и выверены. Остается лишь выполнять их беспрекословно и дисциплинированно. Да японцы и не позволят, чтобы было иначе.

В мире Восточная Азия Япония Спорт Олимпийские игры Пандемия коронавируса COVID-19 Олимпиада в Токио

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