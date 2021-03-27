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Рубрика: В мире

Китай объявил о санкциях в отношении США и Канады

Текст: Александр Саможнев
Китай вводит санкции в отношении индивидуальных лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран из-за Синьцзяна.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: John Thys/FILE via AP
Китай ввел ответные санкции против ЕС

"США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции против физических лиц и организаций в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации", говорится в заявлении МИД КНР. В ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейла Мэнчина, вице-председателя Тони Перкинса и члена канадского парламента Майкла Чонга.

Санкции также вводятся в отношении подкомитета по международным правам человека постоянного комитета по иностранным делам и международному развитию Палаты общин Канады. Указанным лицам запрещается въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, китайским граждан и организациям запрещено вести с ними бизнес.

Главы МИД ЕС в понедельник согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в список по обвинению в нарушении прав человека в Синьцзяне. Позднее о санкциях против КНР также объявили США, Канада и Великобритания.

В мире Восточная Азия Китай В мире США В мире Северная и Центральная Америка Канада Санкции и антисанкции

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