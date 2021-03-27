Количество вылечившихся от коронавируса военных превысило 32 тысячи

Оборонное ведомство представило последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По данным Минобороны РФ, только за прошедшие сутки от Covid вылечили 37 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 тысячи 159 человек.

По сведениям на вечер 27 марта, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля 111 тысяч 876 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 512 военных. Это меньше, чем было в минувшую пятницу и несколькими днями ранее. У этих военнослужащих диагностировали опасную инфекцию. 263 таких пациента лежат в военных госпиталях. Четверо находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 245 человек лечатся на дому.

Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Тяжелых больных нет. В состоянии средней тяжести находятся пять человека. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Кроме того, положительный тест на коронавирус оказался у 26 курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, сейчас лечатся 926 человек, 192 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.