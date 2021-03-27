Команда Тутберидзе стихами поздравила Щербакову с победой на ЧМ

Тренер Этери Тутберидзе отреагировала на победу своей ученицы Анны Щербаковой на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

- Было нелегко, но тем ценнее победа, - написала Тутберидзе в своем Instagram, добавив хэштег "работаемдальше".

Напомним, что Щербакова в тяжелой форме переболела коронавирусом и перенесла пневмонию. У спортсменки были проблемы с восстановлением после болезни. Поэтому, когда фигуристка выиграла отборочный чемпионат России, Тутберидзе не смогла сдержать слез после ее проката.

В официальном аккаунте команды Тутберидзе в Instagram тоже поздравили Щербакову с "золотом" ЧМ, причем стихами.

- Вот и завершился сезон золотой медалью Анны Щербаковой на чемпионате мира-2021. Это был сложный, требующий преодоления сезон для Анны. Очередной ступенькой пусть победа станет, новая вершина за собою манит, - говорится в посте.