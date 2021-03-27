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27.03.2021 11:04
Рубрика: Спорт

Кубанцы выиграли регулярный сезон Молодежной Единой лиги по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский

Победой команды "Локомотив-Кубань-2-ЦОП" (Краснодар) завершился регулярный чемпионат баскетбольной Молодежной Единой лиги ВТБ. В сетке "Финала Восьми", который пройдет 9-11 апреля в Санкт-Петербурге, "Локо" будет посеян под первым номером.

Фото: www.bcsamara.com
В чемпионате России по баскетболу 3х3 прошло уже десять этапов

В регулярном чемпионате сезона 2020/21 приняли участие коллективы ближайшего резерва всех девяти российских клубов Единой лиги, плюс три фарм-команды представителей первого дивизиона Суперлиги - столичные МБА-2 и "Руна", а также "Самара-2".

"Локомотив-Кубань-2-ЦОП" (Краснодар) в четырехкруговом турнире дюжины соискателей наград одержал 35 побед в 44 матчах. На втором месте "ЦСКА-Юниор" (баланс побед и поражений - 32-12), на третьей позиции в таблице "регулярки" подмосковные "Химки-2" (27-17). За бортом "Финала Восьми" остались представители саратовского "Автодора", "Руны", казанского УНИКСа и красноярского "Енисея". Отметим четвертое место МБА-2 (25-19). Столичная молодежь при равенстве основных показателей с нижегородцами опередила волжан по результатам личных встреч.

Сетка "Финала Восьми" выглядит следующим образом: (1) "Локомотив-Кубань-2-ЦОП" (Краснодар) - (8) "Самара-2", (4) МБА-2 (Москва) - (5) "Нижний Новгород-2", (2) !ЦСКА-Юниор" (Москва) - (7) "Парма-М" (Пермский край), (3) "Химки-2" (Московская область) - (6) "Зенит-М" (Санкт-Петербург). Победители игр 1/4 финала продолжат борьбу за медали в полуфинале, неудачники первого раунда плей-офф оспорят места с пятого по восьмое.

Основная цель существования Молодежной Единой лиги - предоставление юным талантам значительного количества игрового времени в реалиях серьезного, престижного турнира. Нынешние лидерские позиции краснодарцев вполне закономерны, они отражают целенаправленную работу клубной системы по подготовке резерва. За последнее время в рядах основной команды "Локомотив-Кубань", продолжающей вести борьбу за трофей Еврокубка, появилось немало доморощенных баскетболистов, собственных воспитанников, которые ныне составляют вполне органичный сплав с иностранными легионерами.

По другим участникам "Финала Восьми" отметим бомбардирские достижения в "регулярке" самарца Данилы Чикарева. В прошедших матчах он трижды набирал от 35 и более очков, а рекорд выражается впечатляющей цифрой 38 (в победной игре против "Зенита-М" - 85:76).

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