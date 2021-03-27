Летные испытания космической системы "Арктика-М" завершатся в конце 2024 года

Россия планирует завершить летные испытания гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" в конце 2024 года. "Завершить летные испытания высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" в целом планируется в конце 2024 года", - рассказал главный конструктор по проекту "Арктика" НПО имени С. А. Лавочкина Анатолий Крайнов в интервью журналу "Русский космос".

В конце февраля с космодрома Байконур состоялся пуск ракеты "Союз-2.1б" с первым российским спутником "Арктика-М". Масса аппарата - 2100 кг. Он будет работать на высокоэллиптической орбите, срок активного существования - не менее семи лет.

Спутники "Арктика-М" предназначены для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе. Запуск второго аппарата намечается в 2023 году, а если все пойдет, как задумано, то еще три отправятся на трудовую вахту в космос- в 2024-2025 годах.

Космический аппарат "Арктика-М" создан на базе унифицированной платформы "Навигатор" НПО им. С. А. Лавочкина: она обеспечивает функционирование спутника на всех этапах его автономного полета. На платформу установлен комплекс целевой аппаратуры, который обеспечит круглосуточный всепогодный обзор поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь.

Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы "Арктика-М" должно входить два таких аппарата. Как рассказывают специалисты, новые спутники позволят получать обзорное изображение арктического региона Земли (недоступного для непрерывного наблюдения с геостационарной орбиты) не реже, чем раз в 15-30 минут. Кстати, орбита "Арктики" имеет свои особенности - аппарат будет периодически удаляться от земной поверхности и давать разномасштабные изображения, у него будет отличная от вращения Земли скорость, а также непрерывное изменение ракурса съемки. С учетом этого у "Арктика-М" повышенные требования к радиационной защите аппаратуры, увеличена площадь солнечных батарей.