Литература в TikTok: как привить любовь к чтению через видеоролики

Если подростки и молодежь предпочитают экран гаджета, а вместе с ним и бесконечные посты в соцсетях, блоги, видеоблоги и прочие виртуальные способы убить время хорошей книге, то почему бы ни прийти к ним с книгой через этот самый экран. Собственно, так и сделали молодые, талантливые, энергичные и любознательные книголюбы, которые пришли в TikTok и собрали вокруг себя десятки тысяч единомышленников. Они снимают короткие и креативные видео о книгах, интригуют рецензиями книжных новинок и предлагают угадать известное произведение по первым строчкам. Все это с юмором, иронией и любовью к книгам. Четыре известных тиктокера-книголюба рассказали о своей любви к чтению, об образовании в социальных сетях и о том, как интерес к знаниям может принести популярность.

Анастасия Захарова (@zakharova_lit) - фотограф и филолог по образованию - делится со своими подписчиками короткими интересными фактами о литературе и истории. Гузель Терегулова (@gu.libro) не представляет своей жизни без книг, своими знаниями она готова делиться со всем миром и верит, что поможет каждому найти чтиво по душе. Алексей Семериков (@thesssssema) ведет читательский дневник, в котором рассказывает о зацепивших его произведениях. Юлия Новелла (@julia_novella) обсуждает со своими подписчиками прочитанные произведения, отвечает на вопросы и анализирует книжных героев, помогая читателям лучше разобраться в прочитанном, что особенно актуально для тех, кто готовится к ЕГЭ.

Не секрет, что чтение "толстых" книг - не самое популярное занятие у молодежи. Так почему же вы выбрали именно книги?

Анастасия Захарова: Я работаю фотографом и часто делаю проекты на литературные и фольклорные темы. 2020 год был для каждого переломным: я во время карантина не знала, чем себя занять. Именно тогда установила TikTok и подумала: "Я же филолог, могу столько всего интересного рассказать людям, а заодно и поболтать". Я сделала выбор в пользу литературы не просто так. Многие произведения в школе остаются непонятны, большинству просто скучны, и я решила показать, что классика может быть интересна и увлекательна, просто стоит посмотреть на нее с другого ракурса. Людям понравился мой подход, и я рада, что могу этим делиться.

Гузель Терегулова: Не представляю свою жизнь без литературы. Я полюбила книги сразу после того, как научилась читать. Многие считают чтение пустой тратой времени, но для меня это универсальный и комфортный способ познавать этот мир. Это знания, чувственный и жизненный опыт других людей, память о событиях, которые необходимо помнить.

Алексей Семериков: С самого детства меня окружали книги, поэтому я начал читать в четыре года. Вероятно, огромный советский шкаф и сотни фолиантов так или иначе привлекали меня больше, чем дворовые игры. Мне нравится идея книги и осознание, что кто-то выразил свои мысли и чувства на бумаге, а впоследствии и распространил их по всему миру. Стоит лишь открыть книгу, как ты сразу погружаешься в сознание этого человека. Книги - это уникальная машина времени, вызывающая привыкание.

Юлия Новелла: У меня вопрос выбора тематики аккаунта никогда не стоял. Всегда было ощущение: "Если вдруг решусь, то это будет о книгах". Хотелось рассказывать о том, что по-настоящему любишь и в чем хоть чуть-чуть разбираешься. Я в литературе с детства, в анализе литературы - семь лет. Готовлю школьников к ОГЭ и ЕГЭ по литературе. В общем, есть чем поделиться, чтобы было более-менее увлекательно и не банально. Вначале блог был сугубо образовательным, сейчас стараюсь больше делиться своим мнением, впечатлением от прочитанных книг, рассказывать о любимых произведениях и "вылавливать" любимое у подписчиков.

Кто ваша аудитория, кому вы рассказывает о книгах? Получаете желаемый отклик?

Анастасия Захарова: Моя аудитория - это все. На меня подписаны и взрослые, и дети. Кто-то смотрит мои видеоролики всей семьей, кто-то проводит со мной много времени во время моих прямых эфиров. Среди моих подписчиков есть и учителя, которые ищут интересные темы для своих уроков. Тематика моих видео всегда разнообразна, я не зациклена на чем-то одном, например, на классике или современной литературе. У меня можно найти заметки о фольклоре, языке, истории и культуре.

Я получаю большую обратную связь от моих подписчиков, чему я очень рада. Я советую им литературу, мы что-то обсуждаем. Уже даже появился свой маленький кружок. Что стало очень приятным и неожиданным сюрпризом.

Гузель Терегулова: Мне не важны ни возраст, ни гендер, ни география моей аудитории, поскольку я рассказываю о книгах, которые могут вызвать отклик у любого человека. Хотя мне все-таки ближе люди, которые читают литературу не только ради того, чтобы развлечь себя, но и для того, чтобы больше узнать о мире, людях и, конечно же, себе самом.

Алексей Семериков: Я читаю, в первую очередь, для себя. Поскольку мой блог - это читательский дневник, у меня нет цели прочитать сто книг за полгода и кого-либо этим удивить. В TikTok за короткий промежуток времени у меня набралась довольно большая аудитория, которая то разделяет мои мысли, то нет. Мои подписчики - это точно такие же книголюбы, как и я. Я очень ценю обратную связь, поэтому стараюсь всегда читать и отвечать на все комментарии.

Юлия Новелла: Когда заводила блог, думала, что аудитория - школьники. Много говорила о классике, делилась краткими содержаниями произведений, важными моментами для анализа - это было полезно для тех, кто готовится к урокам литературы в школе или cдает экзамен. Отклик был огромный, я чувствовала, что помогаю. Но вот недавно анализировала аккаунт и поняла, что аудитория расширилась. Оказывается, на меня подписаны не только школьники и студенты, но и взрослые люди, которым интересна литература. Многие говорили, что я помогаю вспомнить то, что уже давно забылось.

В вечном споре классики и современной литературы, чему отдают предпочтение ваши подписчики? И кстати, что выбираете вы?

Анастасия Захарова: Я стараюсь показать классику по-новому и не отделяю ее от современной литературы. Я делаю и обзоры на новинки, но только на те, что действительно могут вызвать восторг у читателя. Я не за рекламу, а за "вкусные" и красивые тексты. Больше всего людям нравится, когда я говорю о фольклоре. Опять же - не скучные наблюдения, а что-то интересное. К примеру, многие не знали, что в сказке "Репка" вместо мышки пришла нога (в оригинальной версии под ред. Афанасьева).

На вопрос, что ближе лично мне, отвечу так: хороший текст когда-то станет классикой. Поэтому я читаю то, что не успела прочесть на филфаке или то, что задумала прочесть, а также современную литературу. Получается коктейль из всего прекрасного.

Гузель Терегулова: Для меня удивительно, что мои подписчики с равным интересом откликаются как на классику, так и на современную литературу. Скорее всего, потому что у них, как и у меня, нет предубеждения, что нужно читать только классику или, наоборот, что она устарела, и стоит читать только современные произведения. Я открыта для любой литературы, мне совсем не важно в прошлом году вышла книга или в прошлом веке.

Алексей Семериков: Поскольку возраст моих подписчиков сильно варьируется, то, соответственно, и литературу все любят разную. Подростки больше читают современных авторов, особенно русскоязычных. Молодые люди от 25 лет уже начинают интересоваться классикой. Я сам стараюсь читать разную литературу, поэтому мой блог можно сравнить со шведским столом, тут есть книги на любой вкус. В моем личном рейтинге преобладают современные зарубежные писатели. Однако за последние пять лет я прочитал много классических произведений из школьной программы и был приятно удивлен, насколько они глубоки и интересны. Поэтому иногда я разбавляю бестселлеры классикой.

Юлия Новелла: Как ни странно, больший̆ интерес вызывает классика, а особенно когда озвучиваешь какой̆-то нестандартный, не "школьный" взгляд на произведение. Главная причина: с классикой так или иначе сталкиваются все. Тут еще работает эффект "нового открытия": вот человек читал произведение в школе, думал "боже, за что мне это", а потом открыл TikTok, случайно услышал какой-то интересный факт, вдохновился историей создания и вуаля - открывает книгу, и она ему нравится.

Можете назвать несколько книг из недавно прочитанного, которые приятно удивили, и вы непременно посоветовали бы их прочитать?

Анастасия Захарова: Ирина Богатырева "Кадын", Джезабел Морган "Иди через темный лес", Анита Амирезвани "Кровь цветов"… Всегда читаю Рэя Брэдбери, когда хочу помечтать или вдохновения. И никуда без Антона Павловича Чехова и, конечно, Ивана Сергеевича Тургенева, но не романы, а "таинственные повести" - в них очень много потустороннего и секретного.

Гузель Терегулова: Мой личный топ выглядит так: Федор Достоевский "Братья Карамазовы", Виктор Франкл "Сказать жизни "да!", Светлана Алексиевич "У войны не женское лицо", Чимаманда Нгози Адичи "Манифест. От женщине к женщине" и Салли Руни "Нормальные люди"

Алексей Семериков: Фредрик Бакман "Вторая жизнь Уве", Марсель Пруст "По направлению к Свану", Федор Достоевский "Преступление и наказание", Дэниел Киз "Цветы для Элджернона" и Антон Чехов "Человек в футляре".

Юлия Новелла: Безусловно, это Федор Достоевский "Братья Карамазовы", Максим Ильяхов и Людмила Сарычева "Пиши, сокращай", Кен Кизи "Над кукушкиным гнездом", а также Арнхильд Лаувенг "Завтра я всегда бывала львом" и Джон Фаулз "Коллекционер".

Кстати

В этом году платформа TikTok запустила инициативу #ЛитературныйТикТок: в течение всего года в памятные даты авторы контента в TikTok, звезды, представители культурных и образовательных площадок будут в формате прямых эфиров и коротких роликов зачитывать отрывки из произведений русских поэтов и писателей, рассказывать о малоизвестных фактах их биографий и проводить онлайн-экскурсии по домам-музеям.