Мазепин стал последним в квалификации на Гран-при Бахрейна

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна "Формулы-1". Россиянин Никита Мазепин показал 20-й результат.

В субботу прошла квалификация первого в сезоне этапа чемпионата мира по автогонкам "Формулы-1" - Гран-при Бахрейна.

По итогам заездов лучший результат показал Макс Ферстаппен из Нидерландов. Пилот команды "Ред Булл" показал время 1 минута 28,997 секунды.

Второй результат показал действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", уступивший победителю 0,388 секунды. На третьем месте оказался финн Валттери Боттас, выступающий за немецкую команду. Он проиграл лучшему результату 0,589 секунды.

Неудачно выступил российский пилот "Хааса" Никита Мазепин. Он показал последнее, 20-е время. При этом его дважды разворачивало на трассе. 19-е место занял его партнер по команде Мик Шумахер.