Менее 9 тысяч заболевших коронавирусом выявили в России за сутки

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, за последние сутки в России зафиксировано 8885 новых случаев заражения опасной инфекцией.

Это на 3,4% меньше, чем накануне (9167). До этого меньше 9 тысяч заболевших было в минувшую среду - 8861 случай. Но уже в четверг их стало вновь больше - 9221. Это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная и по-прежнему требует от россиян соблюдения правил санитарно- эпидиомологической ситуации. Особенно на фоне всплеска пандемии в Европе, ряд стран которой вынуждены вновь жить в условиях локдауна.

Общее число случаев заражения COVID-19 в нашей стране достигло 4 510 744. В тройке лидеров по заболеваемости остаются: Москва - 1551, Санкт-Петербург - 749 и Московская область - 586.