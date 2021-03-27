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27.03.2021 21:07
Рубрика: В мире

МВД Беларуси не зафиксировало массовых протестных акций

Текст: Александр Саможнев

Более 100 человек были задержаны в Беларуси в субботу за нарушения административного законодательства, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь республиканского МВД Ольга Чемоданова.

В ГУВД Минска подтвердили задержание участников незаконной акции

По ее словам, речь идет об одиночных пикетах и других нарушениях общественного порядка. "Несанкционированные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в республике не состоялись", - отметила представитель МВД.

Ранее в МВД предупредили, что лица, которые поддадутся призывам и примут участие в несанкционированных акциях, будут привлечены к уголовной ответственности. В Минске были задействованы дополнительные силы правоохранителей и спецтехника для поддержания общественного порядка.

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