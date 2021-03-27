МВД Беларуси не зафиксировало массовых протестных акций

Более 100 человек были задержаны в Беларуси в субботу за нарушения административного законодательства, сообщила агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь республиканского МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, речь идет об одиночных пикетах и других нарушениях общественного порядка. "Несанкционированные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в республике не состоялись", - отметила представитель МВД.

Ранее в МВД предупредили, что лица, которые поддадутся призывам и примут участие в несанкционированных акциях, будут привлечены к уголовной ответственности. В Минске были задействованы дополнительные силы правоохранителей и спецтехника для поддержания общественного порядка.